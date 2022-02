“Parte la diffida”. GF Vip, Jessica Selassié non perdona: la decisione dopo quelle parole

Tensione alle stelle. Al Grande Fratello Vip nelle ultime ore sono scoppiati due casi che stanno facendo discutere sia dentro che fuori dalla Casa. Intanto Miriana Trevisan e Manila Nazzaro si sono ‘meritate’ la rabbia sia di Nicola Pisu che della mamma Patrizia Marigliani. Per cosa? Beh, le due inquiline hanno usato parole molto dure nei confronti dell’ex gieffino. Già qualche settimana fa l’ex miss Italia aveva detto su Nicola: “Può morire affogato…”.

Così Pisu si è difeso: “Non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte di Miriana e Manila alle quali non ho fatto nulla, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che io sono un drogato, un tossicodipendente. È vero che lo sono stato, l’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare faccio questo video”.

Ma c’è anche un’altra polemica rovente al GF Vip. Riguarda Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha lanciato gravi accuse e offese a Jessica Selassié: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”. Il riferimento è al papà delle principesse, Giulio Bissiri, che è finito in carcere per truffa. Ma non basta, Nathaly ha anche aggiunto che le sorelle sono: “Protette dagli zingari perché sono zingare”. E Jessica, al momento delle nomination, si è vendicata.





“Nomino Nathaly – le parole di Jessica Selassié – perché quanto mi è stato riferito non mi piace. Anzi, se possibile invito la mia famiglia a fare una diffida su Nathaly Caldonazzo perché non voglio che parli più di me né Lulù. A me bastano le parole di Alessandro che è un mio amico. Poi, tra l’altro, vorrei aggiungere che è stata detta quella frase che abbiamo detto dove lei ha detto…”. A questo punto Nathaly ha interrotto Jessica ma la principessa ha ripreso a parlare.

“Sto parlando io, silenzio. Sto parlando, scusa. Posso? Non dico stronzate! Tu hai detto, praticamente, il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato cibo è comparabile al fatto che tu ti fossi fatta “puntini puntini” da 10 N “puntini puntini”. Che è un’offesa gravissima a quel tipo di comunità. Seconda cosa, ma quella è una cosa brutta? Cioè, è comparabile? Non penso. No, l’hai detto mi dispiace. Ma meno male per te che non è uscito, tesoro. Tu sei una campionessa di stron**te. Mi hai comparata a una zingara. L’hai detto l’altra volta. Sì, tu. Anzi, l’ha detto anche Adriana che è stato bloccato il video perché hai detto cose altrettanto più pesanti: ‘Meno male che sono principesse, neanche gli zingari si comportano come loro’. Quindi, invito la mia famiglia a fare la diffida. Non è mai uscito dalla mia bocca la parola “ladra”. Insomma al GF Vip volano gli stracci. E si parla di vie legali…