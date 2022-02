“Non sai cosa mi ha detto”. Jessica sconvolta da Barù: frase ‘choc’ e lei spiattella tutto

Delusione incredibile da parte di Jessica Selassié al ‘GF Vip’. E a c’entrare è ancora una volta la telenovela con Barù, vissuta tra alti e bassi. Non si è mai capito completamente cosa provasse lui nei confronti della principessa etiope, ma adesso pare che si sia arrivati all’atto conclusivo. Proprio la sorella di Clarissa e Lulù ha fatto sapere cosa è successo nelle scorse ore, che inevitabilmente le ha causato un colpo durissimo. E anche il pubblico non sarà rimasto entusiasmo da queste sue parole.

Su Barù e Jessica Selassié era intervenuta Clarissa proprio nelle ore precedenti: ““Se Jessica vuole divertirsi con Barù ben venga, purché sia consapevole che non possa esserci proprio futuro. Perché a lui mia sorella non gli interessa”. Quindi, secondo la principessa etiope, non c’è alcuna possibilità che possa nascere questa coppia e la sorella dovrebbe capirlo il prima possibile per non restare scottata. Sicuramente nella puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini chiederà maggiori lumi ai protagonisti. Ma vediamo ora cosa è accaduto.

Comunque in diverse circostanze Barù non è parso molto entusiasta delle lusinghe di Jessica Selassié, infatti si è allontanato più volte mentre lei tentava di fargli delle coccole. Ma ora l’etiope ha scoperto qualcosa di veramente spiacevole e lo ha rivelato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Parole che l’hanno inevitabilmente ferita, anche perché è stato intaccato il suo lato intimo. Il nipote di Costantino della Gherardesca le ha proposto solo una cosa hot, ma senza impegno.





A quanto sembra, Barù non prova alcun sentimento nei confronti di Jessica Selassié: “Ti sei perso la perla di Barù in confessionale, mi fa tranquilla, che fuori di qua ti do una botta. Così ti preparo per quando devi trovare l’amore, perché il mio cuore è chiuso. Ciaone”. Infatti, la Codegoni le aveva subito detto: “Amore, ma dagli tu una botta in testa a Barù”. Quindi, sarebbe disposto ad andare a letto con lei ma senza amore. E lei ovviamente non ha alcuna intenzione di accettare questo compromesso.

In queste ore è invece arrivato anche un messaggio aereo per Miriana Trevisan, riguardante Biagio: “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene 22, 22”. Lei ha affermato: “Non vorrei che per cose sentite dire mi abbiano scritto, ho visto bene negli occhi Biagio e lui ha sempre pensato a me. Il mio cuore dice di fidarmi, ma queste persone mi stanno spaventando”.