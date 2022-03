Importanti affermazioni di Jessica Selassié, che a sorpresa sembra sia arrivata ad una considerazione definitiva nei confronti di Barù. Nonostante abbia sempre manifestato il suo interesse nei riguardi del nipote di Costantino della Gherardesca, adesso ha voluto andare contro di lui e a Sophie Codegoni ha fatto le sue confidenze. Pensa di aver capito quale siano state le intenzioni dell’uomo, che non sarebbero state positive. E lei si è purtroppo trovata in mezzo a questo suo presunto gioco.

Proprio Barù si è soffermato su Jessica Selassié precedentemente, stroncando ogni chance di relazione amorosa: “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”.

Mentre Jessica Selassié era intenta a consumare il suo pranzo, ci ha pensato su a lungo ed è arrivata ad una conclusione negativa sul comportamento assunto da Barù. Il video, pubblicato anche sul sito ufficiale del ‘GF Vip’, è diventato virale sui social network. La principessa etiope teme di essere stata praticamente usata per i giochetti del nipote di Costantino della Gherardesca. E dopo averla ascoltata con la massima attenzione, Sophie le ha dato ragione ed è sicura che sia andata proprio così.





Jessica Selassié ha quindi rivelato: “Ho detto a Barù che è una persona falsa e lui mi ha dato ragione. A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto. E la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito”. E la Codegoni ha detto che forse è davvero andata in questo modo.

E gli utenti hanno commentato così il pensiero di Jessica: “Certo, è esattamente quello che sta facendo lui”, “Brava Jessica, non hai mai avuto paura di amare e di esporti. Adesso lascia perdere i finti uomini e brilla da sola”. Quindi, praticamente tutto il pubblico si sta schierando a favore della ragazza. E chissà se questo non cambierà gli equilibri in vista del rush finale del reality.