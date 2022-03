“Ma cosa dici?”. Jessica gela il GF Vip (e i fan): l’inaspettata reazione al messaggio aereo

Momenti tensione al ‘GF Vip’ tra Barù e Jessica Selassié. I due vipponi hanno stretto un legame molto intenso all’interno della Casa ma non hanno mai fatto il passo in avanti. La principessa avrebbe voluto qualcosa in più, ma il nipote di Costantino della Gherardesca è sempre stato molto chiaro.

Nonostante il feeling con Jessica, Barù non ha nessuna intenzione di fare qualcosa sotto le telecamere del GF Vip e non è sicuro di voler frequentare la giovane fuori dalla Casa. E ora un nuovo capitolo sul rapporto tra i due gieffini. Nell’ultima settimana il rapporto tra Barù e Jessica ha subito dei forti scossoni, tra alti e bassi, liti e pace. L’ultima dopo il discorso tra il nipote di Costantino della Gherardesca e Delia Duran, che durante l’ultima puntata lo ha nominato spedendolo in nomination insieme a Manila Nazzaro.

Nel discorso è spuntato anche il nome di Jessica e per questo motivo la principessa ha chiesto spiegazioni all’amico speciale. Nel pomeriggio ben tre aerei indirizzati alla ‘coppia’ sono volati sulla casa del GF Vip. Il primo per Jessica, con il messaggio: “ESISTI E TI DISTINGUI. FIERI DI TE #JESSVIP”. La principessa, dopo aver letto il messaggio ha ringraziato molto i fan per l’affetto ricevuto mandando un cuore. Il secondo messaggio recita: “B FIDATI DI J, NOI SAPPIAMO #JERÙ”, con riferimento all’ultima lite dei concorrenti.





I Jerù invitano Barù a mettere da parte qualsiasi dubbio verso la principessa e lo spingono a fidarsi di lei e della sua immensa bontà. “Purtroppo non si fida di me” spiega Jessica la quale, dopo aver ringraziato i suoi fan, ci tiene sottolineare che Barù non è intenzionato a cambiare idea su di lei. Il terzo messaggio aereo recita “J & B THEY TRY 2 SPLIT U TRUST URSELF”, ma Jessica ha spento subito la festa esclamando: “Grazie ai fan dei #jerù. Vorrei dirvelo, ma non esistono più”.

E mentre in cielo c’era l’aereo, Jessica ha esclamato: “C’è un aereo per noi se ti interessa vederlo, ma credo proprio di no“, ma Barù ha continuato a dormire. Insomma, ormai sembra che la ‘coppia’ non ci sia più nessuna speranza.