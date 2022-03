“Oddio, ma che hai fatto?”. GF Vip, Manila Nazzaro contro Barù: lo dice davanti a Jessica

La storia del momento al GF Vip è una sola. Altro che triangoli, trapezi e quadrilateri smorzati a quadrangolatura invertita. Quando due persone si incontrano per la prima volta, non importa dove, in quale ambiente, Paese o situazione. Dicevamo, anzi scrivevamo, quando due esseri umani viventi su questo strambo Pianeta si conoscono per la prima, primissima volta, non si sa che può succedere. Nessuno lo sa. Neanche il buon Dio.

Nè lo sanno, ci mancherebbe altro, i diretti interessati. Dunque, se Barù, ovvero Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona non si è ancora lasciato completamente andare con la principessa Jessica Selassié non è che se ne può fare una questione di Stato. O stato. Nè conta, più di tanto, se siamo al Grande Fratello Vip, al piccolo borgo drop o chissà dove altro ancora. È questione di chimica, come sanno tutti quelli che sono stati toccati, ammaliati, sfregati e poi abbandonati da Eros e da Amore, due ‘divinità’ di cui non si parla mai abbastanza.

Incontrarsi è eccitante, ma le ansie, il timore di risultare invadente, oppure, al contrario, troppo assente è sempre dietro l’angolo. Ecco quindi che le piroette, i vorrei ma non posso, gli ammiccamenti e gli strusciamenti non sono mica mancati tra Barù e Jessica. La storia stava per arrivare al fatidico bacio, quello che manda in visibilio i “Jerù” fans. Ovvero tutte le persone che, volenti o nolenti, pensanti o sonnolenti, non vedono l’ora che questi due ‘sconosciuti’ si bacino. Ebbene, il momento sembrava essere arrivato poche ore fa.





Poi, però, come un sortilegio ecco cosa è accaduto: “La povera Jessica la stavo per baciare. Mi hanno rovinato il bacio”. Pare sia questa la clamorosa confidenza di Barù a Soleil Sorge. Sembra che di mezzo ci sia uno scherzo da parte degli altri gieffini. E intanto, prosegue l’affascinante ma non ancora sbocciata liaison tra il nobiluomo e la principessa etiope.

Tanto per dirne un’altra, ecco l’inghippo che non ti aspetti avvenuto sempre dentro la Casa del GF Vip 6. Momento relax, arrivano le zeppole ripiene! “Come sono?” chiede Barù. E Giucas Casella porge con lo stile di un maggiordomo reale le prelibatezze a Manila Nazzaro e Jessica Selassié. Le due assaggiano. Barù, tutto in tensione chiede ancora: “Scotte?”. La risposta è spiazzante: “Crude…”. Gherardo non crede alle sue orecchie e chiede un altro parere. Stavolta a Jessica. E come avrà risposto la donna che pende dalle labbra del barbuto Barù? Ah, saperlo…