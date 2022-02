In principio era il triangolo. Ora invece tutti i riflettori sono puntati sulla coppia. Di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ne abbiamo parlato tanto, ma adesso che l’attore è uscito dalla Casa le attenzioni del pubblico del GF Vip 6 si sono focalizzate altrove. In particolare c’è una storia tra due vipponi che ha acceso l’interesse di tanti telespettatori. E dato vita perfino a un gruppo di fan, i “Jerù”. Avrete capito di chi stiamo parlando: Jessica Selassié e Barù.

Ormai da settimane i due, soprattutto la principessina, si lanciano messaggi e ‘cinguettii’. E negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi piuttosto interessanti. Di certo non mancano le occasioni per stare insieme. Proprio durante la festa in maschera Jessica ha provato, per l’ennesima volta, a giocare le sue carte: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l’ho”. Gelida, tuttavia, è stata la risposta di Barù: “Eh, io ho tante voglie…”. Insomma, la situazione non si sblocca.

Ma è niente rispetto a quello che è avvenuto nelle ultime ore. Giucas Casella e Barù hanno alzato un po’ il gomito. Così, un po’ brilli, si sono diretti verso la piscina e hanno deciso di rilassarsi in un angolino. Poco dopo è arrivata Jessica. Ebbene, quando Giucas le ha chiesto perché non andasse a dormire insieme a Barù, la principessina ha risposto in modo davvero inatteso. Provocando una marea di polemiche.





Jessica Selassié ha risposto a Giucas Casella così: “Vuoi sapere una cosa? Per come sta messo, dopo mi violenta”. L’illusionista è rimasto di sasso, mentre Barù si è affrettato a chiedere, pure lui esterrefatto: “Ma cosa stai dicendo?”. A quel punto la principessa ha risposto: “Sto scherzando, ma ogni tanto è molesto”. La giustificazione, però, non ha evitato il putiferio sui social.

Ma è normale che una ragazza dica

"Per come sta messo dopo mi violenta"

e riderci su?

Io sono scioccata dal comportamento

di Jessica

Una vergogna per tante donne che questa violenza la subiscono davvero@SBruganelli#GFvip #SoleArmy February 27, 2022

Jessica ormai la tua dignità è morta da un sacco, dopo là frase della violenza hai superato ogni limite. #GFvip #arachiders #SoleArmy #soleil February 27, 2022

Jessica ha davvero ironizzato su una violenza sessuale? Tra lui e lei non so chi mi faccia più ribrezzo. Fuori al primo televoto #gfvip February 27, 2022

Il pubblico del GF Vip non ha perdonato Jessica Selassié per quella frase: “Per come sta messo, dopo mi violenta”. C’è chi commenta: “Non so cosa sia più grave tra la frase in sé, le risatine, la battuta sulla clip per arrivare in finale… ma forse, di più di tutto, la superficialità e il mancato rispetto alle vittime di stupro. SCHIFO”. Un altro utente ha fatto riferimento ad un altro episodio: “Dayane in Brasile è stata vittima di violenza da parte di un concorrente ubriaco. Vedere Jessica tutta gasata dire “magari stasera mi violenta” e riderci su è da ribrezzo”. Insomma, la polemica è servita. E voi come giudicate le parole di Jessica?