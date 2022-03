Il ‘GF Vip’ si appresta a vivere le ultime due puntate e quindi poi scopriremo il nome del vincitore nella giornata di lunedì 14 marzo. Coloro che sono state costrette ad abbandonare il gioco sono state Miriana Trevisan e Soleil Sorge, ma ora c’è grande attesa per capire cosa accadrà in semifinale giovedì 10 marzo. Ed è stata Manila Nazzaro ad anticipare una possibile notizia bomba, che potrebbe essere ufficializzata dal programma nelle prossime ore sui canali ufficiali dello stesso.

Contro Manila Nazzaro si è intanto schierato Davide Silvestri: “Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un ottimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai”. Con Barù completamente d’accordo perché anche lui contrariato per il verdetto del televoto: “Le nomination nei confronti di Soleil erano false”.

Tra l’altro, proprio Manila Nazzaro e Barù sono coloro che sono finiti in nomination e che potrebbero non qualificarsi per la finale del ‘GF Vip’. Ma le sorprese non dovrebbero essere terminate qui, visto che secondo la concorrente la produzione del reality show avrebbe in serbo una novità tutt’altro che positiva per i vipponi. In attesa di eventuali ufficialità di Alfonso Signorini o di Mediaset, la conduttrice ha riferito ciò che potrebbe succedere proprio nella serata del 10 marzo, durante la semifinale.





Stando a quanto riferito da Manila Nazzaro e riportato dal sito ‘Blasting News’, nel prossimo appuntamento in diretta avremo più eliminazioni: “Sono convinta che saranno tre le eliminazioni. I cinque finalisti saranno sicuramente Lulù, Delia, Davide, Jessica e Barù”. Non resta che capire se tutte queste previsioni della conduttrice televisiva si avvereranno o meno. Ma ormai sono quasi tutti certi che effettivamente in finale Signorini vorrà portare non più di cinque concorrenti.

Intanto, è uscita fuori una notizia molto bella per il conduttore. Il ‘GF Vip’ è stato seguito da 3.551.000 spettatori pari al 24.3% di share, e inaspettatamente è stato il programma più visto della serata. Un risultato che lo proietta con ancora maggiore fiducia verso gli ultimi due appuntamenti, che sicuramente saranno molto seguiti dai telespettatori, curiosi di capire chi trionferà.