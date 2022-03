“Sotto i ferri”. Giucas Casella, scatta il ritocchino dopo il GF Vip: la cifra è da capogiro

Ha chiuso il GF Vip al sesto posto ma per molti è stato lui la rivelazione del programma. Pochi come Giucas Casella hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico: mai sopra le righe, sempre pronto alla battuta, l’illusionista ha conquistato tutti con la sua semplicità. Nell’ultima puntata poi aveva poi commosso tutti dopo il suo incontro con il figlio James. “Sai per me quanto è difficile stare qua, ma te lo sei meritato tutto, per me hai vinto a prescindere da come andrà stasera, erano sei mesi che non ti vedevo e non vedo l’ora di abbracciarti. Non pensavo mi mancassi così tanto”, aveva detto il figlio.



E pronta era arrivata la risposta di Giucas: “Sei bellissimo, sei la mia vita, quanto ti voglio bene”, che poi rivolgendosi ad Alfonso Signorini aveva detto: “In questi ultimi giorni al GF Vip ha imparato questa parola “cordone ombelicale” che continua a dirlo in maniera ripetitiva, ci tenevo a dire dall’età, la professione, l’amore per un papà, la famiglia non è una cosa da nascondere e sono qui per dimostrare proprio questo”.



Dalla sua parte anche un’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli. Che se da una parte ha usato parole dolci per lui non ha fatto altrettanto con la sua compagna di viaggio Adriana Volpe. “Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista, considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro”.







Tornando all’ormai ex GF Vip Giucas Casella sembra che appena finita l’esperienza si sarebbe recato nello studio di Giacomo Urtis chiedendo un intervento per infoltire la sua chioma. Giucas sarebbe quindi pronto a finire sotto i ferri. Il costo dell’operazione – stando alle notizie circolate sul web – sarebbe di ben 10.000 euro, e in tanti si chiedono se l’illusionista abbia acconsentito a sborsare simili cifre per migliorare davvero l’aspetto estetico della sua chioma.



Sulla sua esperienza al GF Vip Giucas ha usato toni entusiasti “Non ci posso pensare che sono sei mesi, non mi sembra vero. È stata una bella avventura, un esperimento riuscito. Sono stato amico di tutti, non c’è stato niente di negativo”. Proprio per questo è stato premiato dai telespettori.