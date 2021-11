“Guardate, sono loro”. Sorpresa al GF Vip: Katia Ricciarelli e Giucas Casella così, davanti a tutti

Se la passione c’è, si vede. Eccome. Avete presente quelle pubblicità per prodotti capaci di ‘ravvivare il rapporto’? Beh, in questo caso, nella storia che vi stiamo per raccontare, non ce n’è stato bisogno. A far scoccare la scintilla è bastato altro. In particolare i due vipponi avevano già avuto una relazione in passato. A quanto pare nella Casa del Grande Fratello Vip i produttori – o chi per loro – devono aver disseminato degli afrodisiaci. O forse no.

Fatto sta che per stare chiusi tra quattro mura con rappresentanti dell’altro sesso senza ‘cadere in tentazione’ forse i partecipanti dovrebbero essere legati su una sedia tipo Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti. Scherzi a parte – non il programma – guardate un po’ cosa hanno combinato Katia Ricciarelli, per 18 anni moglie di Pippo Baudo, e Giucas Casella, nome d’arte di Giuseppe Casella Mariolo.

La soprano e attrice Katia Ricciarelli e il mago Giucas Casella sono stati protagonisti di un incontro ‘mooolto’ ravvicinato e le telecamere hanno ripreso tutto. La scena è questa: Giucas balla con un ombrello in mano sotto la doccia. Tra gli applausi degli altri concorrenti e la musica che scivola via come l’acqua sulla sua pelle Casella porge la mano. Ad accogliere il suo invito è Katia Ricciarelli che, tutta leopardata, accetta il ballo sotto la pioggia… ehm, pardon, la doccia.





È un momento davvero particolare, tutto sembra perfetto. Katia Ricciarelli e Giucas Casella si conoscono da tempo. L’amicizia è stata sempre molto forte, tanto che spesso il prestigiatore nomina il suo ex marito Pippo Baudo. Forse c’è stato qualcosa di più in passato? E chi lo sa? Di sicuro qualcosa c’è stato sotto la doccia del Grande Fratello Vip. Il video che vedete qui sotto è stato postato giusto ieri, domenica 21 novembre.

Giucas Casella e Katia Ricciarelli ballano sotto la doccia senza pensare a nient’altro. Lui si avvicina a lei, lei si lascia trasportare. Tutti intorno sono in trepidante attesa che succeda qualcosa e lanciano il coro: “Bacio! Bacio! Bacio!”. Eccolo, ci siamo, scatta proprio quello che tutti vogliono! E chi l’avrebbe mai detto? Katia sta al gioco e Giucas non si fa pregare. Altro che bacetto, questo è proprio un bacione. Alla francese. O se volete una sana, vecchia, pomiciata all’italiana. E tutti li acclamano: “Bravi!”. Così si fa, cavolo. Lo diciamo pure noi: “Braviiiii!!!”.