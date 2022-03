GF Vip, Giucas Casella non accetta la nomination. Il gieffino manifesta senza troppi filtri la sua amarezza in seguito alle ultime nomination. Un momento decisivo per i concorrenti, prossimi a compiere gli ultimi passi che porteranno al verdetto finale che decreterà il nome del vincitore. Eppure, le nuove amicizie nate sotto il tetto della casa continuano ad andare incontro a continui colpi di scena.

A manifestare la sua delusione è stato Giucas Casella che ha ammesso si essersi sentito ferito quando ha scoperto che a nominarlo è stato proprio lei. Stiamo parlando di Jessica Selassié. Il gieffino è rimasto colpito in negativo dalle motivazioni che l’amica avrebbe avanzato per gustificare la sua scelta in puntata.

“Ci sono rimasto male, ma veramente male per la motivazione. Poteva dire “sei forte e ti voto”, dice mi sento male ma sei stupida? La gente mica è scema”, lo avrebbe ammesso proprio Giucas Casella durante una confidenza a Miriana Trevisan.





Ma la gieffina ha fatto di tutto per lenire la delusione e trovare una logica al gesto incompreso da Casella: “Lei non capisce che è un linguaggio che non ha senso, credimi che Jessica ti adora. Glielo abbiamo spiegato anche noi, adesso ha imparato”. Le parole sono andate incontro a un’immediata replica da parte del diretto interessato.

“È stata una votazione brutta, io le ho dato della bugiarda perché era indifendibile. Non mi può dire così.. Io le ho abbracciata quando lei è venuta da me, però le ho detto che la motivazione non andava bene. Non lo so, forse è strategia. Arrivato a questo punto mi piacerebbe tanto uscire, vorrei arrivare in Finale ma non per vincere, perché per vincere serve un giovane”