Ormai ci siamo, domani lunedì 14 marzo è il grande giorno. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunto alla sua conclusione e presto il pubblico conoscerà il nome del vincitore. Ma cosa dicono i sondaggi? Intanto, nel caso ve lo foste perso, va ricordato che sono già in finale Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri.

La prima è stata protagonista, oltre che di comportamenti a tratti capricciosi, di una romantica e tormentata storia d’amore con Manuel Bortuzzo. La seconda, dopo il paparazzato (finto?) matrimonio con Alex Belli, è entrata nella Casa per dirne quattro al maritino un po’ troppo preso da Soleil Sorge. Ma, mentre quest’ultima ha lasciato il reality, la modella venezuelana ha saputo conquistare i telespettatori. Infine c’è Davide che ormai sente profumo di vittoria. Ce la farà?

Per alcuni addetti ai lavori, in realtà, hanno grandi chance di vittoria pure Jessica Selassié e Barù. I due stanno portando avanti da settimane una relazione che non ne vuole sapere di sbocciare. Chissà com’è… Proprio durante una confidenza a Delia Duran la principessa ha rivelato: “Io ero presente quando lui (Barù, ndr) ha detto organizziamo la love boat in 4, così siamo soli io e te…”. Delia le ha risposto: “Magari vuole solo giocare senza nessun tipo di compromesso”. Jessica, ovviamente, non la pensa così. Intanto nella Casa è accaduto qualcosa di decisamente insolito. Anche per gli standard del GF Vip…





Il week-end dei gieffini ha visto Giucas Casella e Delia Duran come primi attori sulla scena. Il mago ha infatti ipnotizzato con un esperimento mentalista la modella. Ma qualcosa è andato storto. Recitando il mantra: “Il tuo corpo si piega ma non si spezza” il prestigiatore è salito sulla modella che, tutta rigida, formava un corpo unico appoggiata a due sedie. Improvvisamente, però, il corpo di Delia non ha retto al peso di Giucas e sono caduti entrambi. A quanto pare lei non si è accorta di nulla…

Evidentemente Delia Duran non era stata posizionata in modo corretto sulle due sedie. Così quando Giucas Casella è salito sopra c’è stato questo imprevisto. In ogni caso, nel corso dell’esperimento che è durato diversi minuti, la modella ha risposto al mago confessando qual è il suo più grande desiderio: “Diventare mamma”. Alex Belli, o chi per lui, è avvisato…