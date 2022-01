Ancora problemi di convivenza al ‘GF Vip’. Ormai si è perso il conto delle polemiche scaturite nella Casa più spiata d’Italia, così come dei provvedimenti e delle decisioni presi dalla regia per cercare di evitare ulteriori proteste dei telespettatori. E stavolta il protagonista di questa nuova vicenda, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini del 17 gennaio, è stato Giucas Casella. Una vippona in particolare ha puntato il dito contro di lui, reo di aver compiuto un gesto sicuramente inadeguato.

Giucas Casella ha comunque instaurato un rapporto splendido con Manuel Bortuzzo. Una bellissima amicizia, nata piano piano ma cresciuta negli ultimi giorni. Manuel è riuscito a togliere la sua corazza e a lasciarsi andare anche con Giucas e proprio in queste ore una scena tra i due è stata commentata su Twitter. Dopo la proposta per una partita di biliardo, Manuel ha chiesto a Giucas di portarlo per mano. Stavolta però l’illusionista ha dovuto invece fare i conti con una concorrente indispettita dal suo comportamento.

Il tutto è avvenuto all’interno del bagno del ‘GF Vip’ con Giucas Casella che l’aveva utilizzato poco prima. Dopo aver finito, è entrata Sophie Codegoni che si è resa conto di una cosa a dir poco brutta. Dunque, è uscita nuovamente da lì e si è rivolta direttamente al compagno di avventura, avvertendolo di questa situazione. Una vera e propria ramanzina, che ha colto di sorpresa l’uomo. Infatti, quest’ultimo ha smentito categoricamente di essere stato protagonista di quell’episodio incriminato.





Davanti ad Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, Sophie non ci ha visto più e ha accusato Giucas Casella di aver combinato di tutto nel bagno: “Dai Giucas, è tutto sporco”. Quindi, ha trovato qualcosa che non avrebbe voluto vedere. Ma immediatamente è arrivata la replica del gieffino, che ha affermato di non aver fatto niente di simile: “Ma non è assolutamente vero, sei una bugiarda. Alessandro, vai a vedere tu se è davvero sporco oppure no”. E poi è stata fatta una scelta ben precisa dalla redazione.

A quel punto la regia del ‘GF Vip’ ha tolto l’audio dai microfoni di Giucas Casella e Sophie Codegoni e non è stato possibile sentire cosa abbiano detto successivamente. Tra le proteste di alcuni utenti: “Ma perché tolgono l’audio?”. E altri internauti hanno manifestato la loro insofferenza verso l’illusionista: “Ma è davvero zozzone…”, “Una persona disgustosa, che schifo”.