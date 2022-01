Furia di Gianmaria Antinolfi al ‘GF Vip’ nelle scorse ore. E se l’è presa proprio con una delle protagoniste più in vista del reality, ovvero Soleil Sorge. Non riesce proprio a sopportare una cosa e gliel’ha detto chiaro e tondo, nella speranza che in futuro non si ripeta più un atteggiamento del genere. Ormai la tensione è sempre più alta nella Casa e fino al prossimo venerdì, giorno della nuova puntata in diretta, chissà cosa accadrà ancora. E Signorini non avrà facilità nella conduzione.

Recentemente Sophie Codegoni si è scagliata contro Gianmaria Antinolfi trovando falso tutto questo improvviso interesse per Federica. Nessuno, insomma, sembra credere alla buonafede di Gianmaria Antinolfi, e anche Calemme è stata accusata di non essere realmente interessata al gieffino. E da casa? Anche per i telespettatori i dubbi sono molti. Ma adesso è successo dell’altro e non ha perdonato nella maniera più assoluta il gesto di Soleil, che dovrà dunque cambiare modo di comportarsi.

Soleil Sorge è solita dormire all’interno di una stanza singola e insieme a lei c’è sempre Davide Silvestri. Gianmaria Antinolfi si è accorto però di un suo comportamento, che non gli è stato gradito per niente. L’ex ‘Uomini e Donne’ si è recata non nella sua stanza ma in quella dove c’era anche l’ex fiamma di Belen Rodriguez. Insieme al giovane c’era anche Federica Calemme, che condivide con lui la stanza. Quando lui ha visto cosa stesse facendo Soleil, non è riuscito a placare la sua rabbia.





Soleil ha cominciato a mangiare sul letto di Gianmaria Antinolfi e lui si è infuriato: “Cioè tu stai qua a mangiare le cipolle, ci stai affumicando la stanza di cipolle. Verza con cipolle, in camera mia le cipolle proprio no”. La Sorge ha subito precisato: “Non c’è né la verza né la cipolla, stai calmo”. E il gieffino ha aggiunto: “Puzza di verza e puzza proprio di mer***”. Ma lei è stata ironica e ha risposto così: “Tanto più di così qua dentro”. Una nuova polemica che rischia di innescare altre situazioni poco carine.

Intanto, Soleil sarebbe pronta a dire addio al ‘GF Vip’. Lei è stata colpita nel corso dell’ultima nottata al ‘GF Vip’ da un brutto attacco di panico. Parlando con Silvestri ha detto: “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”. Quindi, è ormai ad un passo dall’abbandonare ufficialmente il programma di Canale 5.