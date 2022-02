Gli inquilini del GF Vip sono serrati dentro la Casa. Non possono avere contatti col mondo esterno, eccezion fatta per le dirette su Canale 5 il lunedì e il venerdì. Ma, come ben sanno i telespettatori, ogni tanto da fuori qualcosa trapela. Parliamo, ad esempio, dei messaggi aereo che i fan e non solo possono inviare e far passare sopra la testa dei vipponi. Uno degli ultimi è stato quello dedicato a Miriana Trevisan.

La showgirl ha avuto una liaison con Biagio D’Anelli fin quando quest’ultimo è uscito. Ebbene lo stesso esperto di gossip ha deciso di fare sul serio con Miriana e le ha scritto: “Brutta ti a…spettiamo fuori! Biagio + fans”. La vip ha finito per commuoversi abbracciando i suoi compagni d’avventura. Ma tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Soleil Sorge. Che, proprio nelle ultime ore, ha ricevuto un messaggio. Decisamente poco bello.

Alcune persone si sono avvicinate dall’esterno alla Casa del GF Vip e hanno urlato “Gatta morta” all’indirizzo di Soleil Sorge. Quest’espressione ha infastidito, e non poco, Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha preso subito le distanze da quelle parole e si è dissociata immediatamente. Poi, però, è andata da Nathaly Caldonazzo e Delia Duran per riferire quello che aveva sentito. E la reazione non è stata la stessa. Anzi.





Manila Nazzaro ha raccontato: “Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta”. In seguito ha aggiunto: “Ho sentito che hanno dato a Sole della gatta morta, sono cose da cui mi dissocio sempre, perché poi possono capitare a turno”. Ma da Nathaly Caldonazzo e Delia Duran non è arrivata, come prevedibile soprattutto da quest’ultima, alcuna solidarietà a Soleil.

Hanno urlato “gatta morta” a Soleil.

Manila si è dissociata ma è andata subito a riportarla a Delia e a Nathalie che ovviamente hanno goduto.



Ricordate che il male che fate gridando cose del genere vi ritornerà indietro.

“Beh amore… la gente vede…” hanno risposto all’ex miss Italia. “La cattiveria…” ha poi aggiunto Nathaly senza proseguire. Poi la moglie di Alex Belli ha parlato all’orecchio dell’amica e hanno sorriso. Forse di gioia per quanto capitato a Soleil? Subito dopo l’ex miss Italia ha fatto un cenno come per dire ‘basta non parliamone più’. A quel punto la regia del GF Vip è stata costretta ad intervenire per ricordare a Nathaly Caldonazzo e Delia Duran di parlare al microfono e non sottovoce. Ma ormai tutti hanno visto la loro reazione. E voi con chi state?