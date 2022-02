Sul ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip è stato detto tutto e il suo contrario. Ora, però, a dire la sua spunta una persona che è stata molto vicina all’attore. Stiamo parlando dell’ex gieffina Federica Calemme. Lei e Gianmaria Antinolfi oggi sono fuori dal reality. Si sono conosciuti nel corso dello show e adesso sono una coppia vera e propria. E recentemente hanno festeggiato il loro primo San Valentino.

“È una festa un po’ troppo commerciale – ha rivelato Gianmaria – Non c’è bisogno di San Valentino per festeggiare l’amore. L’amore va festeggiato tutti i giorni. Quindi non impazzisco per questo tipo di festa, però comunque l’abbiamo celebrata perché è il nostro primo San Valentino insieme. In qualche modo andava celebrato”. E Federica ha spiegato di aver ricevuto come regalo delle rose “un po’ grandi” con un biglietto che diceva: “Noi non abbiamo bisogno di un giorno per celebrare il nostro amore. Il nostro amore è tutti i giorni ma questo è il nostro primo San Valentino. Il tuo G.”.

Ora Federica Calemme, ospite con Gianmaria di Casa Chi, ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con Alex Belli prima del Grande Fratello Vip. “Alex non l’ho incontrato. Ma se lo avessi trovato di nuovo ora io l’avrei evitato a prescindere, non mi piace come persona, punto. Quando mi ha chiamato per posare nella factory, ho capito che c’era un secondo fine. I messaggi non erano troppo espliciti, ma conoscendo il tipo di personaggio, anche no…”. Poi, un po’ inatteso, arriva un consiglio per Soleil Sorge, finito nella ‘relazione a tre’ tessuta da Alex Belli e la moglie Delia Duran.





“Se io fossi Soleil? – dice Federica Calemme – io me ne andrei. Fuggirei all’istante. Nessun amore libero o coinvolgimento. Subito ciao”. Insomma, l’ex gieffina ha le idee chiare: lei non sarebbe mai finita in quella situazione. Anche Gianmaria Antinolfi confessa di non andare molto d’accordo con Alex Belli: “Se ci fossimo incontrati ora nella Casa mi sarei sentito preso per il cu** da tutti e non l’avrei presa bene. Per me è stato tutto un teatrino. Io, Aldo e Manuel abbiamo un pensiero comune su questa storia”.

Successivamente, visto che il tema della puntata di Casa Chi era l’amore, Gianmaria Antinolfi ha raccontato come ha conosciuto i genitori di Federica Calemme: “Ho conosciuto il papà, la mamma, il nipotino e la sorella di Federica. Mi ha teso l’imboscata l’altra sera. Sono arrivato sotto casa sua, ed è arrivato direttamente il padre e mi ha detto ‘Sali’. E va bene. Sono stati molto carini, abbiamo chiacchierato dieci minuti. Erano tutti li che mi aspettavano, però erano più imbarazzati loro di me. Ha dei genitori giovanissimi lei… sono io che non sono troppo giovane!”.