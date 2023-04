Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono stati inseparabili all’interno della casa del GF Vip 7. Ora, a reality show finito, è ora di tirare le somme e capire se i due sono ancora amici o tra loro è finitoti tutto. Ci facciamo questa domanda perché sappiamo tutti cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia. “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“, aveva fatto sapere l’ex schermitrice la settimana scorsa alla sorella di Clizia.

Una cosa alla quale nessuno aveva dato poco conto, tuttavia ora la domanda sorge spontanea: i due ragazzi sono ancora amici o Antonella nega al compagno di vedersi con Tavassone? Sembra assurdo, vista la loro amicizia, ma non sarebbe poi così strano considerando come la pensa Antonella Fiordelisi su di loro. Oltretutto Micol e Tavassi hanno anche un’altra spada di Damocle sulla testa: la giovane infatti è una delle ex di Donnamaria, come abbiamo spesso raccontato.

Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi: la brutta notizia

E questa cosa alla dottoressa non va giù proprio. Ora però si scopre qualcosa che potrebbe far zittire tutti i rumors riguardo una loro rottura. Tanto per cominciare, è stato reso noto che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno pure partecipato alla festa degli Incorvassi organizzata dalle loro sorelle, Guendalina e Clizia. Qui ci si sarebbe aspettato di trovare Edoardo Donnamaria, essendo uno dei migliori amici di Tavassone.

Eppure niente. E questo è già un indizio. Altro indizio è la freddezza scattata in una foto. Lo scatto risale alla finalissima del GF Vip. Come qualcuno saprà, dopo la fine della trasmissione, ad giovane è stato concesso di entrare insieme studio (anche se è stato bandito per quella brutta storia con Antonella). E proprio in questa occasione i due Edoardo sono stati immortalati insieme.

Tavassi non sa ancora niente,poi deciderà lui come comportarsi con Donnamaria. La cosa certa è che Edo lo ha sempre protetto e nominato perché gli mancava,forum invece zero!anzi ha preso in giro e non ha mosso un dito contro chi prendeva in giro Edo e Micol!#incorvassi — 💙DanySpina🦋 (@TrueLoveDany) April 4, 2023

Il problema è che tra loro c’è un ragazzo che ha voluto farsi una foto con i loro beniamini. Sembrano rilassati, tuttavia in molti notano che a parte questo scatto niente più. Possibile che dopo essere stati tanto amici, sia finito tutto così? E soprattutto: per colpa di Antonella? La Fiordelisi aveva detto a riguardo: “Non vogliamo amici così”. Sarà riuscita nelle sue intenzioni?

