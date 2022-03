Puntata del GF Vip al cardiopalma, quella del 28 febbraio 2022. Mancano circa 15 giorni alla finale ed è giustamente il momento di abbassare il numero dei gieffini nella casa. Ma prima di quello, il padrone di casa Alfonso Signorini ha parlato dei drammi esistenti dentro la casa. Si è parlato naturalmente di Alex Belli, che pare si trovi in Egitto. La cosa è stata indolore, il conduttore ha parlato con Delia e Soleil solo pochi minuti, poi si è messo ad affrontare altro. Poi si è parlato del “tutti contro Miriana Trevisan”.

Infatti sembra essere nato uno squadrone della morte contro l’ex di Non è la Rai. Si tratta di Delia, Soleil e anche Nathaly Caldonazzo, con cui invece era nato un bel sodalizio. Signorini le ha messe tutte e quattro una di fronte all’altra e le ha fatte chiarire. A quel punto Nathaly ha raccontato di essersi sentita isolata nella Casa del GF Vip negli ultimi giorni. Si è lamentata di un gruppetto anti-Nathaly e in particolare di Barù come delle Selassié. In studio, Sonia Bruganelli ha difeso Nathaly, commentando che secondo lei, la concorrente dice semplicemente la verità ma in modo forse troppo diretto.

Sonia ha anche fatto fare una figuraccia a Lulù Selassié che si è lamentata del fatto che Nathaly metta bocca sul rapporto tra Jessica e Barù. La Bruganelli, nello studio del GF Vip, ha chiesto ad Antonio di prendere le distanze dalla Caldonazzo e di stare più con loro. Neanche a dirlo, Lulù ha cominciato a usare toni e parole forti appena si è sentita messa all’angolo, ma Antonio ha confermato tutto.





Poco dopo la prima eliminata della 45esima puntata del GF Vip 6: Nathaly Caldonazzo. Poi si è parlato di Sophie e Fabrizio Corona e Basciano non ha quasi battuto ciglio. Poco dopo Signorini ha annunciato il secondo eliminato della puntata con un televoto flash con quattro candidati all’eliminazione.

Tranne Delia e Lulù, già finaliste, tutti gli altri sono andati in nomination. Alla fine l’eliminato al televoto flash della puntata è stato Basciano. Queste le percentuali: Antonio 41%, Miriana 32%, Sophie 16&, Alessandro 11%. Una puntata, quella del GF Vip, a dir poco pregna di eventi.