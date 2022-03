“Ha fatto un grosso errore”. Delia, di nuovo l’ombra di Alex Belli. Ma questa volta sorprende tutti

GF Vip, la rivelazione di Delia Duran. Riflettori accesi sulla Pantera dell’America del Sud, che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa di Alfonso Signorini ha decisamente portato con sè anche qualche stravolgimento degli equilibri già precari tra concorrenti. La gieffina non ha perso tempo a compliementarsi con Davide Silvestri per la fedeltà alla fidanzata, tirando in ballo anche il compagno.

E se l’atteggiamento di Alex Belli fosse stato diverso? Secondo Delia Duran la situazione sarebbe stata del tutto differente e il compagno avrebbe avuto tutte le carte in regola per sfiorare il podio. Secondo la gieffina il compagno sarebbe stato ‘tradito’ dal suo stesso vizio incurabile.

“Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?Alex invece da questo punto di vista cede prima”.





Delia Duran scopre le ‘carte’ del compagno, facendo un’attenta analisi della situazione: “Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti. Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te”.

E rivolgendosi i complimenti a Davide: “Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai”. Poi la frecciatina al compagno: “Quando io venivo qui in casa o in studio a dire ‘fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione”.

Delia ha ovviamente interpretato gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Alex all'interno della Casa… queste sono state le sue parole. #GFVIP pic.twitter.com/RtyMCN6EW3 November 1, 2021

E chiosa: “Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso. Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single“.