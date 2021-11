“Ma stai scherzando?!”. Alex Belli, tutto vero: gelato dopo la scoperta su Delia. La prende malissimo

Delia Duran ha nuovamente partecipato alla puntata del Grande Fratello Vip e ha avuto un altro scontro con Soleil Sorge. La vippona è stata portata in studio dove ha incontrato la moglie di Alex Belli. In realtà a parlare di più è stata Delia Duran e ogni volta che Soleil provava a intervenire le parlava sopra. Infatti più volte Alfonso Signorini ha cercato di moderare, ma invano. In realtà le due donne non si sono dette nulla di nuovo.

“Questa storia mi ha fatto perdere ben 4 chili – esordisce la modella venezuelana, che poi chiede un nuovo confronto con Soleil – Ho sentito nominare il mio nome tante volte, ho subito tante offese da parte sua e sono di nuovo qui perché non merito tutto questo”. E in seguito aggiunge: “Credo che lei si sia innamorata, ma non vuole dirlo”.

“Se tu ti senti una leonessa, io sono una pantera”, ha risposto Soleil Sorge. “Dovresti pensare meno a me e più a tuo marito – risponde Soleil quando viene accusata di aver provocato Alex – Un paio di anni fa ti avrei attaccata, come una leonessa, ma adesso cerco di difendere un amico ancora una volta e sostengo che non abbia fatto nulla di sbagliato”.





Delia Duran non ha voluto incontrare Alex Belli: “A lui ho già detto quello che dovevo dire”, è stato il commento lapidario della modella venezuelana. A questo punto Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Alex Belli che sua moglie non voleva vederlo. In stanza da letto dopo la puntata l’attore si è sfogato. E nel farlo, però, ha involontariamente imitato il conduttore: “E sai, caro Belli. Purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere”, ha detto Alex Belli emulando la voce di Alfonso Signorini.

ALEX BELLI CHE NEL POST PUNTATA, SFOGANDOSI, IMITA ALFONSO SIGNORINI.

STO MALE. ⚰️ #GFvip pic.twitter.com/3jTTreDCRW November 13, 2021

Questa scelta sembra non aver fatto troppo piacere ad Alex Belli, che ha proseguito così il suo sfogo: “Mai stai scherzando Alfo, spero tu stia scherzando! E lui mi ha detto ‘Sì sì, ma gliel’ho chiesto anche un paio di volte e per correttezza te lo dovevo dire. Non aveva voglia di fare un confronto con te”. Insomma è abbastanza evidente che Alex Belli sia rimasto molto seccato dalla scelta di sua moglie anche perché pensa che sia manovrata. “La Delia che io ho conosciuto non si mette mai contro ad altre donne o in competizione…”, si è sfogato con Manila Nazzaro. “L’unica roba che può dirgli certe cose sono io, nessun altro. Se fuori ha ‘u pappece è così e più forte di lui ci sono solo io”, senza fare dei nomi a riguardo.