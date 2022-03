Si avvicina sempre più il momento più atteso del ‘GF Vip’, ovvero la finalissima in programma lunedì 14 marzo. In quella serata scopriremo chi avrà trionfato nella trasmissione Mediaset, ma nonostante gli istanti clou siano ad un passo c’è chi non sta vivendo a dovere questa fase. Infatti, come ha riferito il sito ufficiale del programma che ha anche pubblicato un video, Delia Duran è scoppiata improvvisamente a piangere all’interno della cucina della Casa più spiata d’Italia. E subito si è ipotizzato il motivo.

Prima di raccontarvi nei dettagli cosa è successo a Delia Duran, in queste ore è avvenuto anche un altro episodio significativo. Biagio D’Anelli si è presentato in studio da Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ e ha parlato di nuovo di Miriana Trevisan: “Sinceramente nella puntata del GF Vip mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo. Mi aspettavo solamente che dicesse di amarmi, le sarei saltato al collo. Io la amo all’infinito. Non mi aspettavo mi dicesse che non mi ama”.

La giornata successiva all’appuntamento in diretta del ‘GF Vip’ è stata davvero da dimenticare per Delia Duran, che non riusciva proprio ad arrestare le sue lacrime. Nessuno era con lei al momento del crollo emotivo, infatti ha iniziato a piangere mentre si trovava da sola in cucina e mentre era intenta a preparare il pranzo che avrebbe consumato successivamente. Era apparsa molto abbattuta già dalle prime luci della mattina, poi non ce l’ha fatta più e si è sfogata in modo molto forte.





Da parte di Delia Duran non ci sono state ovviamente dichiarazioni, visto che non aveva nessuno intorno a sé. Ma una delle motivazioni che potrebbe aver spinto la moglie di Alex Belli a capitolare emotivamente sarebbe stata l’assenza di Manila Nazzaro nella Casa. La conduttrice ed ex Miss Italia è stata infatti eliminata dal reality show e proprio nelle ore antecedenti la sua eliminazione, Delia aveva nuovamente pianto proprio perché non avrebbe voluto che la sua amica andasse via prima della finale.

Ma non essendoci stata spiegazione ufficiale da parte di Delia Duran di questo sconforto totale, il sito ufficiale del ‘GF Vip’ non ha nemmeno escluso che possano esserci altre ragioni dietro questo crollo. Non resta che aspettare le prossime ore o al massimo l’ultimo atto del programma, quando sicuramente Signorini le chiederà maggiori delucidazioni sull’accaduto.