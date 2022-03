Finale del GF Vip sempre più vicina. A poche ore dalla finale gli animi si scaldano. Nella Casa sono rimasti in 6 e anche per la favorita Lulù Selassié non sono ore facili. La principessa ha perso la pazienza e attaccato la sorella Jessica in una lotta che ha lasciato tutti di stucco. Nello specifico sono volate parole grosse dopo che ieri Jessica ha ripreso la sorella per aver sporcato tutta la cucina per cucinare un dolce. A quel punto, Lulù Selassié ha veramente dato di matto e se n’è uscita con una lunga esternazione sulla sorella, rivolgendosi direttamente al pubblico a casa.



“Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola”. E poi ha continuato davanti agli altri ospiti del GF Vip: “Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola”.



“Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”. A questo punto, Jessica, stufa dell’atteggiamento della sorella, ha risposto a Lulù Selassié: “Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora”. Parole che raccontano di come la tensione sia alta al GF Vip.







GF Vip dove non mancheranno le sorprese. Davide Silvestri avrà modo di rivedere i suoi genitori. Tornerà infatti il padre Andrea per dargli tutto il suo sostegno. Giucas Casella, avrà modo di riabbracciare nuovamente figlio James mentre Delia Duran, la moglie di Alex Belli, la prima concorrente in finale dell’edizione, incontrerà la madre per un momento molto toccante.



Nelle passate puntate del GF Vip infatti Delia aveva raccontato la sua infanzia difficile. Quando era piccola lei e la sua famiglia non avevano una casa dove poter vivere e si è sciolta in un pianto liberatorio: “Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei”.