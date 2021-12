Delia Duran, il bacio con Carlo Cuozzo. Settimane in cui la curiosità ha fatto da padrona sull’intera vicenda. La moglie di Alex Belli sarebbe stata avvistata (e fotografata) nel bel mezzo di una cena romantica in un ristorante di Milano con un uomo la cui identità sarebbe stata scoperta solo dopo. Ma dietro quel bacio, ci sarebbe un’altra verità, quella di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo.

Da un lato la casa del GF Vip 6, dove Alex Belli avrebbe scoperto un’indiscutibile empatia con Soleil Sorge, compagna di avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini, e popolare influencer e modella dalla travolgente sensualità e bellezza. Dall’altro, Delia Duran, che alla luce degli atteggiamenti di Alex, avrebbe trovato conforto tra le braccia di un uomo, Carlo Cuozzo, imprenditore napoletano. Tutto vero? Le foto del bacio potrebbero nascondere un’altra verità.

Si potrebbe trattare di una “fake”? Le foto in questione diffuse da Whoopsee sarebbero state mostrate ad Alex proprio di recente. Il gieffino non ha lasciato trapelare alcuna reazione, ma solo in principio, per poi lasciarsi andare ad alcune riflessioni sul comportamento della moglie. Teatrini, per Alex, a cui l’attore non vuole prendere parte. Su quel bacio, però, è il portale Very Inutil People a diffondere le parole rilasciate da Noemi, ex fidanzata di Carlo.





“Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi”.

Un ritorno di fiamma che però poi non si è mai più riacceso, proprio per volontà di Carlo e un’ opportunità di lavoro che l’imprenditore non si voleva lasciare scappare. Questo il resoconto fornito da Noemi sulla relazione avuta con Cuozzo: “Dopo ci siamo lasciati di nuovo perché appunto lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa”.

Poi la riflessione conclusiva di Noemi: “Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo, era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione”.