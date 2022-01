Puntata del 24 gennaio ricca di emozioni al ‘GF Vip’. Si è materializzato ufficialmente l’abbandono di Manuel Bortuzzo, che non se l’è sentita di proseguire ancora l’avventura nella Casa. Ma ha promesso che a reality finito potrà nuovamente incontrarsi con Lulù Selassié. Inoltre, in studio alta tensione tra Alfonso Signorini ed Alex Belli, con quest’ultimo mandato via bruscamente. Forti emozioni si sono vissute anche con Davide Silvestri, che ha potuto finalmente incontrare il suo amato papà.

Prima di dirvi tutto su Davide Silvestri, dobbiamo raccontare un altro episodio. Giacomo Urtis è caduto per terra e si è strappato i pantaloni. La scena non è andata in onda dato che in quel preciso momento la regia del GF Vip 6 stava inquadrando la Casa. Ma poco dopo su Instagram Adriana Volpe ha svelato il tutto “Ma Giacomo, ti si è aperto tutto il pantalone! Ma è andato in televisione?”. E lui: “Mi si è rotto davanti perché ne ho tanto!”. “Tanta roba”, ha risposto l’opinionista. E Giacomo Urtis: “Eh va beh, succede anche questo”.

Il padre di Davide Silvestri, che si chiama Andrea, è giunto nella passerella del ‘GF Vip’ accompagnato dal fratello perché affetto da una malattia. E il gieffino si è commosso moltissimo quando lo ha visto entrare. Già ad Alfonso Signorini aveva detto: “La cosa che più mi ha fatto incaz*** nella mia vita è stata la malattia di mio padre. Non sapevo come poterlo aiutare e mi dispiaceva vederlo in quelle condizioni. Poi quando ho lavorato come operaio, lui mi disse che mi sarei dovuto vergognare solo se avessi rubato”.





E il signor Andrea si è rivolto così al figlio Davide Silvestri, che si è commosso non poco: “Sono orgoglioso di te, hai detto delle cose bellissime. Mi sei stato più vicino di quanto pensi, sei un uomo umile, generoso e molto educato. Ti vedo e ti vorrei toccare, a volte ti confondo con gli altri. Ho scelto il tuo nome sulla Bibbia, eri un piccolo uomo che ha sconfitto un gigante. Sei un grande uomo”. Il genitore soffre di una patologia, conosciuta con il nome di maculopatia, che gli provoca problemi alla vista.

Il papà di Davide Silvestri ha dunque problematiche visive, infatti non è in grado di vedere nel migliore dei modi a causa appunto della maculopatia. La macula è l’area che si trova precisamente al centro della retina, ovvero nella parte posteriore del bulbo oculare. Chi ne soffre ha una deformazione delle immagini osservate e la sensazione della scomparsa di una zona del campo visivo.