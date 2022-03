Manca una settimana alla fine del GF Vip e gli animi si scaldano. L’eliminazione di Soleil Sorge ha sollevato un polverone. Nessuno, infatti, pensava che l’ex Uomini e Donne restasse fuori dalla finale. Le parole di Manila Nazzaro però, e il rimarcare una presunta amicizia, non sono andate giù a Davide Silvestri che ha prontamente replicato durante un colloquio con Barù. “Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri”.



E ancora: “Non la votavano mai per la finale del GF Vip e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai. Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive. Infatti io guardavo Barù e ridevo con lui. Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi‘. Secondo me in ogni caso è stata una parac..lata”.



Poi continua: “Secondo voi io ho nominato Sole in maniera sincera oppure ho fatto strategia? No ragazzi sono stato sincero, l’ho fatto con il cuore, sono stato sincero in quello che ho detto. Se fosse stata una nomination per eliminare avevo già un nome sicuro, in positivo avevo in ballo Barù e Soleil. Ero molto indeciso, avrei voluto salvare Barù perché lui non mi ha mai tradito in questi mesi e poi anche lei come premio, perché tra tutto il mio gruppo si meritava molto di continuare”.







Sui motivi dell’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip Davide Silvestri ha le idee chiare. E anche Barù che ha detto: “Lei si è esposta talmente tanto che, anche se le voglio bene, devo ammettere che così facendo avrai anche molta gente contro, molto di più di tutti noi, ha più gente contro di lei di tutti noi messi insieme”.



Quindi sono arrivate, nella notte del GF Vip, le parole di Davide: “Raccogli anche delle spine facendo così, se lei riuscisse a mantenere la calma sarebbe fortissima”. Parole ripresa anche da Delia Durna: “Qualsiasi programma che lei ha fatto sempre ha avuto questo carattere forte che è una che combatte”.