Una vera e propria bufera si è abbattuta su Davide Silvestri in queste ore. Il concorrente del ‘GF Vip’ è stato accusato di un brutto gesto, che ha coinvolto Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. E sono stati i fan della coppia nata nella Casa più spiata d’Italia ad essersi accorti di questo episodio, che rischia di creare grattacapi al vippone in vista del rush finale del programma. Difficile capire perché l’abbia fatto, ma sta di fatto che sul web non si sta facendo altro che parlare di questo ormai da ore.

Oltre a questa vicenda riguardante Davide Silvestri, si è verificata anche una lite tra Lulù e Soleil Sorge. Quest’ultima ha trovato il bagno in condizioni pietose e ha affermato: “Devi dire scusa se ho dovuto pulire il mio schifo che lascio in bagno per l’ennesima volta. Hai lasciato la tazza otturata. Usi non so quanta carta, l’ennesima volta che lo otturi. Impara a vivere o chiedi scusa alla gente. a prima cosa che fai dopo una cosa del genere è chiedere scusa”. Ma la princess si è subito difesa.

Fuori dal ‘GF Vip’ si è recato Manuel Bortuzzo, che ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata Lulù. Armato di megafono, ha cominciato a gridare per esprimere tutto il suo amore nei confronti della sorella di Jessica e Clarissa. Ed è a questo punto che Davide Silvestri, stando alle accuse circolate in rete, avrebbe tentato di rovinare tutto. Si trovava infatti in giardino in compagnia del concorrente Barù e avrebbe provato a convincere la regia del ‘GF Vip’ a censurare questo momento.





Quando Davide Silvestri ha compreso che si trattasse di Manuel Bortuzzo, avrebbe detto a voce alta il suo nome per invitare gli autori a coprire le sue parole con l’utilizzo di musica a volume elevato. Mentre Barù si sarebbe dissociato da questo atteggiamento: “Non mettete la musica”. In particolare è stata un’utente che stava sicuramente seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra ad aver scritto su Twitter come sono andate realmente le cose. E per l’attore non si metterebbe bene.

Questo il commento della telespettatrice su Davide Silvestri: “Manuel urlava da fuori per Lulù e Davide subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se era Manu per avvertire il GF di mettere la musica. Barù cercava di farlo stare zitto e poi dice ‘dai é Manu fatelo sentire’. Davide, la tua cattiveria fa solo tristezza”. E vedremo come si difenderà, se Signorini gli chiederà spiegazioni.