Colpi di scena senza fine al GF Vip. L’eliminazione di Soleil Sorge ha lasciato tutti senza parole, anche chi, come Manila Nazzaro, non sembrava avere un feeling particolare con l’ex Uomini e Donne. Manila si è lasciata infatti andare ad un commento che ha spiazzato tutti. “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto – ha spiegato -. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse”.



E ancora: “Il GF Vip è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò”. E ancora: “Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntat”.



“Poi però usciranno altre due persone dal GF Vip, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù”. Proprio Barù è stato preso di mira scherzosamente da Davide Silvestri, il vero vincitore della puntata di ieri uscito indenne dalla nomination.







Nel dettaglio Davide ci ha tenuto a dire la sua su quanto accaduto con Jessica Selassié nella serata di domenica: “La capanna del GF Vip era da sfigato, tu sei il prossimo che nomino, non è nel tuo stile, non so come tu abbia potuto fare una cosa del genere, se lo rifai ti nomino, da te non mi aspetto una cosa del genere e non lo accetto, sennò non sei quello che penso io, non mi fare inca*”.



E per ora Davide ha mostrato di quanto è capace con Manila Nazzaro. “Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai”. Al GF Vip è iniziata l’ultima bollente settimana.