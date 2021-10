Puzza di pesce e cerume. Si comincia a sparlare e anche (forse) con estrema cattiveria, all’interno del GF Vip. Cose probabilmente che non dovrebbero essere dette neanche in altri contesti, figuriamoci nella casa più spiata d’Italia. Ma andiamo con ordine: le sorelle Lucrezia e Jessica Selassiè hanno approfittato di un momento di relax con Alex Belli per parlare della scarsa igiene che vigerebbe nel bunker di Cinecittà. Tutti e tre i concorrenti hanno preso di mira altre due coinquiline. Hanno detto: “C’è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo”, ha fatto sapere Alex Belli.

“C’è anche chi puzza di pesce marcio”, ha osservato Jessica Selassié. La sorella Lucrezia, detta Lulù, ha aggiunto: “Non possiamo dire il nome”. Le due ragazzePoco dopo tuttavia, le due protagoniste del GF Vip hanno iniziato a twerkare, provando a far capire l’identità della donna all’ex attore di Centovetrine. Successivamente, sempre Jessica Selassié ha riaperto l’argomento durante una chiacchierata in giardino con Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

“C’è un orecchio croccante”, ha detto la principessina. “Che significa?”, ha prontamente chiesto l’ex di Mario Balotelli. “Piena di cerume”, ha spiegato la Selassié. “Che schifo”, ha commentato la Cipriani nel giardino del GF Vip. Raffaella Fico ha poi dichiarato: “Ho capito, ho visto appena sono arrivata”. Si tratta di un comportamento, quello di Lucrezia e Jessica, che non è particolarmente piaciuto al pubblico del Grande Fratello Vip.





E naturalmente la cosa è subito sfociata sui social. Ma di chi stiamo parlando? Secondo gli utenti del GF Vip, la persona con le orecchie piene di cerume potrebbe essere Sophie Codegoni mentre quella che puzza di pesce dovrebbe essere Ainett Stephens (il twerk era infatti per descriverla senza parole).

Non Jessica che accusa Ainett di puzzare come “pesce marcio”.

E poi accusano un’altra donna di avere cerume nelle orecchie.

Ma perché non si guarda lei e le sue sorelle ?

#GFvip October 14, 2021

Il nome della prima è trapelato dall’affermazione di Alex Belli che ha ammesso: “È una persona molto vicina a Clarissa”. Tantissimi utenti del GF Vip hanno condannato le terribili parole delle sorelle: “Dovreste vergognarvi, parlare così male di due donne, dovreste guardarvi voi!”, scrive un utente su Twitter.