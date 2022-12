Non c’è pace per i concorrenti del GF Vip 7. Ora sembra che anche Ginevra Lamborghini sia positiva al Covid. La ragazza, eliminata per quelle brutte parole su Marco Bellavia, sta infatti per rientrare nella casa come ospite (non come concorrente). La cosa avviene a circa due mesi dalla sua squalifica e naturalmente non potrà partecipare al gioco (come vincere o andare in nomination), ma semplicemente vivere con loro per qualche giorno. In tanti poi chiedevano il grande ritorno di fiamma tra lei e Antonino Spinalbese.

Tuttavia, un problema fisico del ragazzo potrebbe far saltare tutto. Come abbiamo già raccontato, Antonino dovrà temporaneamente abbandonare la Casa del GF Vip per sottoporsi a un intervento chirurgico a una cisti. Resterà fuori dai giochi per circa 5 giorni, prima di rientrare. Il rischio quindi è che i due proprio non riescano a trovarsi nella casa. Se infatti verranno rispettate queste date, Ginevra uscirà di nuovo e Antonino entrerà.

Poi il colpo di scena, Ginevra Lamborghini è positiva al Covid. Ora si trova in isolamento in albergo e sono tantissimi quelli convinti che stia fingendo soltanto. In questo modo, secondo la tesi dei fan sospettosi, avrebbe il modo di posticipare l’entrate e fare in modo di stare con Antonino. Ma è a questo punto che la bella ereditiera ha deciso di mettere un po’ di puntini sulle i.

Così, grazie a una diretta sui social, la Lamborghini ha spiegato che non sta affatto bene e che il tampone è davvero risultato positivo. “Parliamo di cose serie e non di freg**ce”, ha detto Ginevra, “Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?”. Quindi, dopo avere mostrato i medicinali e gli integratori che sta prendendo, ha concluso.

“Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”. Insomma, sembra chiaro che i due stiano facendo di tutto per vedersi, ma che prima la sfortuna e adesso un colpo di …Covid, abbia sistemato la faccenda. Chi lo avrebbe mai detto, che questo terribile virus, a volte, potrebbe essere anche una cosa buona.

