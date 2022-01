Mediaset è stata costretta a prendere una decisione importante e probabilmente impopolare sul ‘GF Vip’. Il pubblico che segue con costanza le dinamiche dei concorrenti, ma anche lo stesso Alfonso Signorini, non possono fare altro che accettare questa scelta fatta dall’alto. Non si tratta di una novità assoluta, però c’era chi avesse sperato in un altro tipo di provvedimento. Sta di fatto che questa notizia è ormai praticamente ufficiale e non ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni.

A proposito di ‘GF Vip’, alcuni concorrenti ancora non lo sanno ma sono decisamente nei guai. Il cantante Pago, ex marito di Miriana Trevisan, ha deciso di diffidarne tre: “Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida ai signori Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana”.

In primis precisiamo subito che non si tratta di una decisione che coinvolge unicamente il ‘GF Vip’, ma anche un altro programma di successo, ovvero ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. E la novità comunque non fa riferimento all’imminente futuro. Mancano ancora alcune settimane prima che si materializzerà questa variazione nel palinsesto televisivo, ma il ‘Biscione’ seguirà anche stavolta la strada intrapresa negli anni precedenti. Con buona pace di coloro che si auguravano ben altre situazioni.





Stando a quanto riportato da ‘Blasting News’ in queste ore, il ‘GF Vip’ e anche ‘C’è posta per te’ si fermeranno a febbraio, precisamente nella prima settimana di questo mese. Il motivo? In quei giorni ci sarà infatti la terza edizione consecutiva di Amadeus, che dirigerà il Festival di Sanremo. Il 31 gennaio è previsto l’ultimo appuntamento con Signorini, poi salteranno due puntate, quelle del lunedì e del venerdì. Niente ‘C’è posta per te’ sabato 5 febbraio, quando ci sarà la finalissima della kermesse musicale.

Parlando di Sanremo, nella serata dell’11 gennaio Amadeus ha comunicato al Tg1 i nomi delle sue cinque co-conduttrici. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Amadeus sarà affiancato dall’attrice Lorena Cesarini, nota per il ruolo interpretato nella serie Suburra; terza sera spazio a Drusilla Foer. La quarta puntata sull’Ariston salirà Maria Chiara Giannetta. Per il gran finale ‘Ama’ dividerà il palco con Sabrina Ferilli.