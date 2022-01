“Mi ha rotto le pa***”. Carmen Russo mai vista così, scoppia la furia al GF Vip

La puntata del 3 gennaio del ‘GF Vip’ ha fatto parlare e sta ancora facendo discutere molto. Per Alfonso Signorini un inizio anno non sicuramente facile, visto che si sono registrati momenti di tensione per la lite tra Alessandro Basciano ed Alex Belli e la sfuriata di Lulù Selassié contro Soleil Sorge. Nella Casa si è anche verificato un pesante attacco di Katia Ricciarelli nei confronti della principessa etiope. Ora però è Carmen Russo ad aver perso definitivamente la pazienza contro una coinquilina.

Nei giorni scorsi ad aver tirato in ballo anche Carmen Russo era stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea in peggio su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che era una strategia”.

Sempre durante l’appuntamento in diretta, una concorrente ha accusato Carmen Russo di averla mandata in nomination, nonostante le sue abbiano avuto in passato un rapporto basato sull’amicizia. Cosa che però la moglie di Enzo Paolo Turchi ha smentito nella maniera più categorica: “Non è che è strana, è entrata e ha detto che si arruffiana Katia, poi litiga in cucina. La sua sparata mi ha fatto arrabbiare, perché come ti permetti? Mi ha rotto le pa***, a me ha sconvolto l’atteggiamento verso Katia”.





Carmen Russo se l’è presa con l’attrice Nathaly Caldonazzo e anche Valeria Marini ha voluto dire la sua sulla la compagna di avventura: “Lei era pronta, a Nathaly non le ha neanche risposto per farla innervosire. Per me non è una buona o cattiva, ha un atteggiamento così”. Ma Carmen ha proseguito ancora, criticando aspramente la donna e smentendo di essere amica della Caldonazzo. Parole che sicuramente creeranno ulteriori polemiche anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Queste le altre parole di Carmen Russo su Nathaly Caldonazzo: “Sono rimasta scioccata, sono troppo educata. Non siamo amiche da sempre, non ho mai preso nemmeno un caffè con lei. C’è stato solamente qualche contatto di lavoro. Lei dice che vuole bene ad Enzo, ma chi non gli vuole bene? Insopportabile, entra e litiga con tutti, ha sempre da ridire”.