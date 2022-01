“Ora può farlo”. GF Vip: Biagio D’Anelli, la notizia più bella. Occhi puntati su Miriana Trevisan

Notizia meravigliosa in arrivo per Miriana Trevisan. Infatti, l’ex concorrente Biagio D’Anelli è pronto a fare qualcosa di importante. Se n’era parlato diverso tempo fa, poi un imprevisto ha lasciato tutti delusi. Ma ora l’ex vippone ha rivelato una novità molto importante che cambia tutto. E il pubblico non vede ovviamente l’ora che tutto questo possa verificarsi a breve. Il grande annuncio è avvenuto attraverso il suo profilo ufficiale Instagram con un post commentato da tantissimi suoi ammiratori.

Nei giorni scorsi era stato notato che Biagio D’Anelli aveva cancellato dai social Miriana Trevisan. E lui aveva spiegato tutto: “Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, aveva chiosato.

Per un bel po’ di tempo Biagio D’Anelli è stato costretto a rimanere in quarantena a causa della positività al coronavirus. Per alcune settimane non ha potuto incontrare nessuno e ovviamente non è stato protagonista nemmeno nello studio del ‘GF Vip’. Immaginiamo che Miriana Trevisan abbia accolto tutto questo con molta tristezza, anche se Signorini le aveva subito detto che molto presto avrebbe potuto parlare con lui. E ora è arrivata la notizia più attesa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo.





Alcune ore fa Biagio D’Anelli è apparso sul social network Instagram e a corredo di una foto postata sul suo profilo, ha annunciato di essere negativo al coronavirus: “Viviamo in un’epoca che per essere positivi bisogna essere negativi. Grazia a tutti, vi voglio bene. #negativo #gfvip #negativizzato #covid19 #fineisolamento #libertà”. E proprio quell’hashtag dedicato al ‘GF Vip’ ha fatto entusiasmare i suoi follower. Infatti, potrebbe succedere qualcosa di davvero meraviglioso con Miriana Trevisan.

Le ultime indiscrezioni hanno fatto riferimento alla possibilità che adesso Biagio D’Anelli possa entrare nella Casa del ‘GF Vip’ per fare una sorpresa a Miriana Trevisan per dimostrarle il suo immenso affetto. Questi i commenti di alcuni suoi seguaci: “Adesso corri dalla tua Miriana”, “Adesso non ci sono più scuse che possano reggere, devono farti incontrare Miriana perché ne ha veramente bisogno”.