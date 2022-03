“Altro che Miriana Trevisan”. Biagio D’Anelli, beccato due giorni dopo l’addio. Lo hanno visto con lei

Una nuova bufera si sta abbattendo in queste ore su Biagio D’Anelli. Già nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Verissimo’, Miriana Trevisan ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto e quindi sembra che ormai non ci siano più possibilità per lui di iniziare una relazione sentimentale con lei. Ma ora durante la puntata del 14 marzo di ‘Mattino Cinque’ con Federica Panicucci è uscito fuori un retroscena clamoroso, che travolge in pieno l’ex vippone. Che ora avrà difficoltà a difendersi.

Biagio D’Anelli è rimasto molto deluso da Miriana e ha fatto sapere anche nelle scorse ore: “Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo e la sera al GF dici che provi un sentimento…I soldi del monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo”, questo il contenuto del messaggio condiviso da Biagio D’Anelli poco dopo l’ultima puntata del ‘GF Vip’. Eppure ciò che è emerso su di lui stavolta rischia di provocargli un danno di immagine incredibile, visto che potrebbe essere smentito il suo reale interesse per l’ex ‘Non è la Rai’.

Federica Panicucci ha deciso di dare risalto alla conoscenza tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, che nella Casa più spiata d’Italia sembravano pronti a dare vita ad una storia d’amore. Poi le cose sono cambiate repentinamente e la showgirl ha preferito fare dietrofront e cambiare atteggiamento. A lui questa cosa non è andata giù, ma pare che si sia immediatamente consolato. Come riferito dal fotografo Andrea Franco Alajmo, D’Anelli è stato beccato in dolce compagnia in una discoteca.





Come è stato possibile osservare da Federica Panicucci, c’è un video che sta circolando in queste ore che ha ripreso Biagio D’Anelli insieme ad una donna mentre si trova in atteggiamenti abbastanza intimi. La conduttrice ha inoltre fatto sapere che Biagio avrebbe pure baciato sul collo una ragazza. Il fotografo Alajmo ha commentato: “Sabato scorso Biagio è stato sorpreso in discoteca con un’altra donna”. Anche se in molto l’hanno difeso in studio perché lui è ovviamente single allo stato attuale.

Biagio D'Anelli alla consolle tra musica e balli, si è già consolato dopo Miriana?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z6IahAp2VJ March 14, 2022

E gli utenti hanno reagito in questo modo: “Non c’è niente di male, sta lavorando”, “Siete veramente patetici, puntate il dito dove non deve essere puntato”, “Ma state zitti, non stava facendo niente di male”. Dunque, c’è chi ha preso le parti di Biagio D’Anelli, che dopo essere stato scaricato dalla Trevisan ha comunque la libertà di poter anche conoscere altre donne, non essendo impegnato sentimentalmente.