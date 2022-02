A poche ore dalla diretta la situazione nel GF Vip è incandescente. Grande protagonista è Miriana Trevisan, una delle possibili eliminate di questa sera. Negli ultimi giorni ha avuto parole dure per Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana. “Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. – ha risposto Manila – Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare”.



“Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero”. Intanto nella serata di sabato al GF Vip si è tenuta una festa in maschera.



Alla domanda da che cosa si fosse mascherata Miriana Trevisan ha risposto un personaggio di spicco del GF Vip, Barù che ha detto: “Lei è mascherata da zola”. Abbastanza per far scoppiare il putiferio. “La signora Jessica che ride mentre Barù insulta Miriana dandole della “Z*LA”. Che sia per scherzo o meno, come mai la Princess non parte con le sue crociate come ha fatto con Nathaly? Semplicemente Barù è il suo amichetto del cuore, ecco perché sono poco credibili”.







“Ennesima schifezza di Barù, questa volta ha usato un termine sessista che nemmeno voglio ripetere”. “Adesso non parte nessuna diffida? Vediamo cosa diranno tutti in casa quando vedranno l’insulto che è stato detto”. “Si sono indignati tutti per le frasi di Katia al GF Vip e adesso dobbiamo fare lo stesso per questo insulto”. “Barù gran cafone a rivolgersi in questo modo ad una donna, non importa se stesse scherzando o parlando del vestito”.



Nella polemica entra anche Biagio D’Anelli. Il dj ha attaccato Barù e si è augurato di poter avere un confronto con il gieffino: “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero anche di guardarti negli occhi”.