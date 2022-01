Biagio D’Anelli, dietro alla sua assenza un motivo ben preciso. L’avventura al Grande Fratello Vip 6 per lui si è conclusa, ma la messa in onda avverrà senza la sua partecipazione come ospite in studio. A spiegare il motivo della sua assenza, l’ex gieffino in persona, che su Instagram lancia anche un messaggio molto chiaro a sostegno di Miriana Trevisan.

A comunicare il motivo della sua assenza in studio, Biago stesso attraverso le Instagram story dove comunica ai fan di essere risultato positivo al tampone. La scoperta è avvenuta dopo essere andato incontro ai primi sintomi, poi purtroppo la febbre alta sembra non avergli dato tregua. Queste le sue parole:”Ho fatto il tampone e sono positivo”.

“Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e mezzo di febbre e non passa nonostante la tachipirina”. Poi aggiunge: “Se non mi fossi vaccinato avrei passato le pene dell’inferno”.





Non resta che attendere che la situazioni migliori: “Sarò barricato a casa sperando di negativizzarmi presto. E’ stato un fulmine a ciel sereno, oggi va così. Forza e coraggio” ha concluso. E sempre attraverso la sua pagina Instagram, l’ultimo messaggio condiviso con i fan ha tirato in ballo anche Miriana Trevisan a cui va tutto il suo sostegno.

Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti”.