“Buttatelo fuori”. GF Vip, tutti contro Barù. Il concorrente a rischio squalifica dopo i fatti choc

In queste ore c’è fermento nella casa del GF Vip 6. Dopo mesi si telenovela Soleil Sorge e Alex Belli, una delle new entry del reality show si sta mettendo in luce ed è diventato uno dei concorrenti più amati. Per lui, però, le ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip potrebbero essere contate.

Dopo il ‘canna-gate’ Narù, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, ne ha combinata una delle sue. In queste ore il vippone è finito al centro della polemica per non aver fatto mistero sull’uso di marijuana. Sophie Codegoni ha parlato di un “fatto grave accaduto a Capodanno” e sui social qualcuno detto di aver notato “Barù fumare una canna in giardino”.

GF Vip 6, Barù: “Ca*** di vegana anoressica”

“Come ha fatto a portare l’erba in casa?”, si sono chiesti gli utenti di Twitter. Ma in tanti hanno spiegato che quella notata dai telespettatori non era una canna, ma una sigaretta di tabacco: “Ragazzi, non c’è nessuna canna, è tabacco”. “Barù ha cartine e tabacco per le sigarette, stanotte sotto lo sguardo di tutti ne ha fatta una anche per Eva. Lo stanno accusando ingiustamente e meritano un richiamo le str**ze che parlano sotto le coperte”, si legge ancora sui social.





In tanti, però, hanno chiesto provvedimenti anche per un altro fatto. Protagonista è sempre Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, che durante la preparazione della cena insieme agli altri concorrenti del GF Vip 6 si è lasciato andare a uno scivolone su Eva Grimaldi. “Cazz* di vegana anoressica…”, ha affermato il nipote di Costantino Della Gherardesca guardando in direzione della cucine del GF Vip dove Eva Grimaldi era intenta a cucinare insieme a Giucas Casella.

Il pubblico ha subito condannato l’episodio: “Che razza di elemento“, “Quindi anche Barù è indecente…peccato!“, “Esce sempre più che è uno schifo”, “La gente lo vede come vincitore, per me e un cesso”, “Un ca**one proprio questo qui“.