“Lo faccio, ho deciso”. GF Vip, Barù se lo lascia sfuggire davanti alla telecamera: ora cambia tutto

Il colpo di scena di queste ore è servito da Barù. Il ‘GF Vip’ sta vivendo sicuramente situazioni inaspettate e anche nei prossimi giorni ce ne saranno indubbiamente altre, visto che la posta in palio adesso è altissima. Mancano pochi giorni alla finale del reality show e quindi tutti stanno mettendo in campo le loro strategie per cercare di battere gli avversari e portarsi a casa il montepremi. Dopo la puntata del 3 marzo, è stato Barù a vuotare il sacco e a svelare pubblicamente le sue intenzioni.

Intanto, Barù è stato vicinissimo a Jessica Selassié. Si stavano per scambiare un bacio, peccato che il momento è stato subito interrotto: “La povera Jessica la stavo per baciare. Mi hanno rovinato il bacio”. Lo ha confessato lui a Soleil poco dopo l’imprevisto. Il gieffino ha spiegato di essere stato ‘vittima’ di uno scherzo da parte degli inquilini della casa, ma che poco prima si è ritrovato faccia a faccia con Jessica, pronto per un bacio. E in tanti si chiedono se in futuro ricapiterà o meno un momento del genere.

In attesa di capire se ci potranno essere delle novità sul rapporto tra Barù e Jessica, grazie alla dichiarazione del nipote di Costantino della Gherardesca è stato svelato il suo progetto in vista dell’atto finale della trasmissione Mediaset. Ha spiattellato tutto davanti a Davide Silvestri, generando un po’ di sorpresa nel pubblico. Ma probabilmente sarà anche apprezzato per la sua totale trasparenza, visto che non ha voluto nascondere quale sia il suo obiettivo per tentare l’assalto al successo.





Dialogando quindi con Davide, Barù si è lasciato scappare cosa vorrà fare da adesso al 14 marzo, data della finale del reality condotto da Alfonso Signorini: “Mi alleo con Davide Silvestri, Soleil Sorge e il maghetto”, quindi Giucas Casella. In questi giorni dovrebbe quindi avvicinarsi sempre di più a questi compagni di avventura per arrivare compatti alla puntata conclusiva del ‘GF Vip’. Non resta che capire come reagiranno Jessica e gli altri coinquilini, quando sapranno tutto.

Inoltre, non è un momento facile per Lulù Selassiè che prima di addormentarsi si è mostrata “delusa” dal suo fidanzato Manuel Bortuzzo (che si trovava in studio) reo di non averla difesa come si deve e di non averle detto “ti amo” durante la diretta. Ma lui ha pubblicato un tweet: ““Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te”, usando poi l’hashtag #fairylu.