“Io e Soleil”. Barù non lo tiene per sé, al GF Vip è momento-hot con la coinquilina

Dichiarazioni davvero bomba di Barù al ‘GF Vip’. Ha parlato in particolare di Soleil Sorge, svelando dei dettagli decisamente molto bollenti. Il video in questione è stato fatto circolare sul web e in tanti sono rimasti a bocca aperta. Anche perché le sue parole hanno travolto pure Jessica Selassié, che però non sarà felice di saperle. Invece l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è rimasta molto interessata da quelle rivelazioni e chissà se adesso non possa davvero nascere qualcosa di diverso.

Intanto, nelle ore precedenti Barù ha commentato la questione Nathaly Caldonazzo e rivelato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui lascerebbe il GF Vip. Lo ha anche già detto alla produzione: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”. Quindi, pretende che siano ufficializzati tutti i fatti di cui lei si sarebbe resa protagonista e che siano assunti i provvedimenti necessari. Con la produzione che dovrebbe essere inflessibile.

Ebbene sì, Barù ha raccontato davanti ad una sorpresa Soleil di aver fatto dei sogni molto hot che l’hanno riguardata in prima persona. Ma il nipote di Costantino della Gherardesca si è soffermato anche su Jessica: “Purtroppo non mi ricordo come era con Jessica”. Invece della Sorge si ricorda davvero di tutti i particolari e questo ha creato davvero un entusiasmo anche nei fan dei due gieffini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha svelato uno dei principali concorrenti del ‘GF Vip’.





Queste le parole di Barù: “Te eri la prima, sei stata la numero uno e mi tentavi. Facevi finta di essere un’altra persona”. Poi Soleil Sorge ha aggiunto: “Se il mio bacio è mistico e figurati il resto”. E lui ancora: “E sì, mi ricordo più di te che di Jessica”. E sul web hanno scritto: “Barù cerca Jessica solo per le clip, ma ha interesse per Soleil. Lascia in pace Jessica”, “Ma a lui piace Soleil, è un buongustaio”. Rimarrà solo un sogno irrealizzabile? Non resta che attendere i prossimi giorni.

Intanto, Gabriele Parpiglia ha svelato la strategia di Alex Belli: “Che fine ha fatto Alex Belli? Anche io mi preoccupo quando non lo vedo al pianoforte. Lui ha deciso di giocare di sottrazione. Deduco che, o per scelta sua o per scelta indotta, capendo che forse si era superato il limite chimico, credo che da questo momento Alex Belli, fino alla fine del GF Vip, starà in silenzio se ci riuscirà”.