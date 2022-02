“Io ti ho scoperto”. Barù spalle al muro fuori dal GF Vip: smascherato su Jessica

Nuova bordata contro Barù al ‘GF Vip’. Stavolta la voce arriva dall’esterno del reality show ed è davvero dura. Il gieffino è stato ufficialmente smascherato, anche se è ancora ignaro di ciò che sta avvenendo alle sue spalle. C’entra ovviamente Jessica Selassié, ma non è stata lei a rendersi protagonista di una frase che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta. Tra i due concorrenti ci sono stati alti e bassi, infatti a volte è sembrato esserci un riavvicinamento, mentre altre un allontanamento quasi definitivo.

Soffermandoci su Barù, in queste ore anche Giacomo Urtis ha voluto parlare di lui ma in senso positivo. Il chirurgo dei vip ha confessato di essere attratto da Barù Gaetani: “È venuto a trovarmi l’altro giorno un amico, ma non sono riuscito a farci nulla perché ho in mente solo Barù…Ci sarà un motivo…”. Giacomo Urtis dopo il Grande Fratello Vip ha anche ammesso che se dovesse capitare l’occasione di approfondire la conoscenza con Barù non se la farebbe scappare, anzi: “Un pensiero ce lo farei molto volentieri”.

Nonostante inizialmente sembrava che Barù potesse avvicinarsi sempre più a Jessica Selassié, qualcosa è cambiato improvvisamente. Ci sono stati diversi battibecchi e reazioni non proprio bellissime da parte del nipote di Costantino della Gherardesca, che ha ‘scacciato’ via più volte la coinquilina, rea di averlo abbracciato o baciato. Ma ora fuori dal ‘GF Vip’ è arrivata una sentenza senza appello nei suoi confronti. E chissà come reagirà quando verrà a scoprire queste affermazioni.





Ad attaccare Barù è stata la sorella di Jessica, Clarissa Selassié, che su Instagram ha affermato: “Se Jessica vuole divertirsi con Barù ben venga, purché sia consapevole che non possa esserci proprio futuro. Perché a lui mia sorella non gli interessa”. Quindi, secondo la principessa etiope, non c’è alcuna possibilità che possa nascere questa coppia e la sorella dovrebbe capirlo il prima possibile per non restare scottata. Sicuramente nella puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini chiederà maggiori lumi ai protagonisti.

Nelle scorse ore, sempre al ‘GF Vip’, Gianluca si è sfogato con Delia Duran, “Mi sentivo preoccupato, agitato, invece oggi mi sento più rilassato. Sono contento di aver chiarito con Antonio. So che ho sbagliato ma questo è un gioco, non vuol dire che non gli voglio bene”, ha ammesso Costantino. Parole che Delia non ha lasciato cadere: “Ho visto che eravate insieme a parlare nel letto. Io capisco da parte sua”.