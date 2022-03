“Non te lo permetto”. GF Vip, Barù perde le staffe: sfogo furioso nella Casa

Finale dove, per altro, pensavo ci potesse arrivare Soleil Sorge sulla quale Dayane Mello ha agitato lo spettro dei brogli. “Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro”.



E ancora: “Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Sui motivi dell’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip Davide Silvestri ha le idee chiare. E anche Barù che ha detto.



”Lei si è esposta talmente tanto che, anche se le voglio bene, devo ammettere che così facendo avrai anche molta gente contro, molto di più di tutti noi, ha più gente contro di lei di tutti noi messi insieme”.

Manca sempre meno alla Finale del Grande Fratello Vip e, mentre le principesse Selassié svelano il cachet di Manila Nazzaro, quest’ultima si trova al televoto settimanale contro Barù.





Il gieffino ha preso con sportività la Nomination, ammettendo di essere soddisfatto del suo percorso, mentre non è riuscito a digerire i commenti sul suo rapporto con Jessica. La principessa etiope ha espresso qualche dubbio circa le reali intenzioni di Barù, che dopo mesi ancora non capitola ma neppure prende totalmente le distanze da lei, provocando la durissima reazione del gieffino.



A peggiorare la situazione, poi, ci sono le critiche di Delia Duran che non perde occasione per attaccare Barù. Confrontandosi con Manila e Davide Silvestri, il concorrente del Gf Vip si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo: “Se vado fuori con una come te… Mi dispiacerebbe se, per qualche strano motivo, tu non andassi in Finale perché te lo meriti pienamente. Sono felicissimo, anzi dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.