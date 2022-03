“Con Jessica devo farlo”. GF Vip, Barù cambia tutto: ha deciso. E Giucas Casella sa già tutto

La puntata del 10 marzo del ‘GF Vip’ ha lasciato strascichi clamorosi nei concorrenti. Si è materializzata una lite furibonda tra Barù e Jessica Selassié con la principessa etiope che è anche scoppiata a piangere. E proprio il nipote di Costantino della Gherardesca ha ripensato a lungo a quei momenti vissuti in diretta e ne ha parlato in queste ore con Giucas Casella. Lui è arrivato ad una conclusione e l’illusionista gli ha detto che ciò che sta pensando di fare dovrebbe farlo davvero e il prima possibile.

Barù ancora non lo sa, ma dopo quello che ha fatto a Jessica è stato distrutto da Lulù: “Lo fa di proposito, ha capito che io, te e Jessica siamo amate perché le donne si sono riviste in noi e una di noi potrebbe vincere. Quindi, parla male di noi per screditarci. Mi sono fidata e ho sbagliato, come ti permetti a far piangere una donna? Uno schifo questa cosa. Lui puzza che ha i piedi sporchi, non mia sorella. Vai a lavarti. Che tristezza questa gente”. Ma vediamo adesso cosa ha detto il concorrente.

Sia Barù che ovviamente Jessica sono rimasti molto colpiti da quella discussione avuta e probabilmente anche lui ha capito che si è andati troppo oltre. Forse non voleva davvero attaccarla così duramente e quindi sta pensando di fare una sorta di dietrofront per provare ad aggiustare il rapporto o comunque a vivere civilmente questi ultimi giorni, che li separano dalla finale del ‘GF Vip’. E Giucas gli ha anche fatto notare una cosa molto importante, che riguarda proprio la bellissima princess.





Quindi, Barù ha dichiarato davanti a Casella: “Devo chiedere scusa a Jessica. Forse non le sto più simpatico, le voglio bene ma purtroppo…”. E l’illusionista ha aggiunto: “Ma devi farlo veramente, Jessica è una brava ragazza ed è l’unica femmina qui dentro. A me piace moltissimo come persona, se sono rose fioriranno altrimenti basta. Ma comunque lei è innamorata”. E Barù: “Le ho detto delle cose brutte e non per autodifesa, non mi devo difendere da niente. Non ho paura, ero un po’ arrabbiato. Ma non era autodifesa”.

E fuori dal ‘GF Vip’ c’è stato invece l’affondo di Giacomo Urtis a Miriana Trevisan. Il chirurgo dei vip ha condiviso un pezzo di avventura al ‘GF Vip 6’ sia con Miriana Trevisan che con Biagio D’Anelli. Ha affermato su Twitter che la showgirl avrebbe un segreto che svelerà a tempo debito. Queste le sue parole che naturalmente non sono passate inosservate: “Il segreto in realtà è un altro, lo dirò a tempo debito. Mirialagna che tristezza”.