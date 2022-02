Colpo di scena al ‘GF Vip’, in attesa della nuova puntata in diretta di lunedì 7 febbraio. Protagonista Barù, che in un dialogo con Davide Silvestri ha ammesso di non essere assolutamente interessato ad una coinquilina. O meglio, non riesce proprio a provare qualcosa che si avvicini all’amore. E allora adesso può seriamente cambiare tutto, visto che fino a questo momento c’era stata grande incertezza. Ma le sue parole sono chiarissime e difficilmente dunque potrà cambiare la sua opinione.

Intanto, Barù è rimasto sconvolto da un grave lutto. Momenti di dolore al ‘GF Vip’ Gli autori hanno comunicato al concorrente la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge e solo con lei. Soleil per Barù è senza dubbio una delle persone alle quali è più legato nella casa. Tutto è avvenuto durante una chiacchierata in bagno.

Purtroppo i fan di Barù e della gieffina in questione dovranno restare delusi perché al ‘GF Vip’ non è destinata a nascere una nuova coppia come quella composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lui ha infatti rivelato a Silvestri: “Io non provo nulla per lei, non l’ho mai presa in giro e non ci voglio giocare assolutamente. Comunque ho pensato anch’io la stessa cosa”. Infatti, Davide gli ha fatto notare che deve mantenere un comportamento più adeguato per evitare spiacevoli situazioni.





In particolare, l’attore si è rivolto così a Barù: “Stai attento a non giocarci troppo perché lei è presa. Tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro”. Si stava parlando di Jessica Selassié, che molte volte ha tentato di avvicinarsi al nipote di Costantino della Gheradesca e che ha dimostrato di avere interesse nei suoi confronti. Ma lui non prova amore per la principessa etiope e ora probabilmente lo chiarirà definitivamente, parlandone proprio con la ragazza.

Alcuni giorni fa Jessica Selassié si è mostrata molto carina e si è avvicinata a lui sempre di più, fino ad abbracciarlo. Ma ciò che ha fatto Barù ha lasciato tutti di stucco, infatti è parso tutt’altro che felice e ha cercato in tutti i modi di respingere quel gesto della gieffina. Un vero e proprio rifiuto a tutti gli effetti, avendo anche commentato: “Dai no, dai, non mi piacciono queste cose”.