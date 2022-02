“Zoc**”. GF vip, rivolta in rete contro Barù: il fuorionda sulla concorrente lo inchioda

Un sabato all’insegna della spensieratezza. Al Grande Fratello Vip ieri sera, sabato 26 febbraio, c’è stata una festa. Per il Carnevale alcuni vipponi si sono mascherati, hanno bevuto e ballato, si sono divertiti. Ancora una volta, tuttavia, a creare ‘zizzania’ ci ha pensato Barù. Lo chef è al centro dell’attenzione negli ultimi giorni per il suo rapporto con Jessica che stravede per lui. La principessina si è fatta di nuovo avanti, in modo sempre più esplicito. Ma per lui non c’è niente da fare.

Certo fanno pensare alcune sue esternazioni. Relativamente all’astinenza sessuale nella Casa Barù ha dichiarato: “Qui non si può dare…Io mi sfogherò… quando esco gliele do. Dopo 70 giorni circa… ma anche con la prima che capita… devono tenermi al braccino…”. Mentre Jessica ascolta senza parlare, il gieffino la coinvolge: “Jessica è ovvio che ha la priorità tra le donne, è una che ho messo in agenda, in calendario”. Insomma a che gioco sta giocando Barù?

Intanto, però, a creare un vero polverone è stata un’altra uscita di Barù, come sempre molto diretto. Pure troppo per qualcuno. Mentre si sta svolgendo il party in maschera, Giucas Casella chiede da cosa si è travestita Miriana Trevisan. Jessica risponde: “Da dama”. Poi però interviene Barù che con un ghigno dice: “Da zocc***”. Le reazioni degli altri presenti completano il quadro: si sentono risatine, nessuno riprende Barù.





In breve tempo, il video ha provocato tantissime reazioni negative da parte dei telespettatori. C’è chi ha commentato: “Questo sta esagerando sta fuso vergognoso”. Un’altra utente fa: “Da della zoccola a Miriana…… sarà abituato a dare della zoccola anxhe a sua sorella e a sua madre….e Jessica che ride!!!! Cosa ci sarà da ridere? Cafone maleducato non hai ne arte ne parte…non sei nessuno!”. Non è l’unica a prendersela anche con Jessica Selassié.

Barù è stato travolto dalle critiche per quell’insulto, gratuito, a Miriana Trevisan: “Miriana è una ce**a dato che anche ieri sera, mentre parlava con Jessica, ha insinuato che Soleil ci stesse provando con Barù. Ma è schifoso il fatto che il cinghiale le abbia dato della zoc**la e Jessica si è messa pure a ridere. Mio Dio che due di teste di c***o”. Ancora: “Ha dato della zo***la a Miriana e l’amichetta Jessica invece di indignarsi si fa la risata! Katia ha ragione su di lei. Ha perso la dignità per andare dietro a un uomo che non prova interesse per lei ! Ridicolaaaa”.