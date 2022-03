“Non me ne frega un ca***”. GF Vip, Barù fuori controllo: nuovo attacco a Jessica

Anche le ultime alleanze vanno in frantumi al GF Vip. Nelle ultime ore ha fatto molto sensazione il confronto tra Manila Nazzaro e Lulù Selassiè. “Ogni tanto statti zitta! Lo dice mia mamma e mio padre a me, con il tempo ho imparato però tendenzialmente sono un po’ così. Bisogna ascoltare e in questo momento preciso che siamo ormai alla fine bisogna fare ancora più attenzione”. E non era finita qui, anzi. “Quella roba che Jessica ha detto dopo la nomination, ha detto quella roba a noi due, io devo arrivare perché in due possiamo vincere i soldi, non venire a dire questa cosa a noi due Jessica”.



Poi Manila aveva aggiunto. “Qui tutti hanno lo stesso diritto”. E durante in botta e risposta, non poteva che prendere parola anche Miriana Trevisan: “Io la amo a Jessica, vi amo a voi tanto, per quello che ci rimango male”, poi incalzata in chiusura da Manila: “Vi abbiamo amate e protette sempre, secondo te non lo facciamo adesso?”. Ma ad agitare il GF Vip c’altro.



Qualcosa che tocca molto da vicino Jessica. Barù l’ha infatti esclusa dalla strategia per la finale. “Tanto, se parte vicino a noi (la catena dei salvataggi, ndr), io salvo Davide, te (Giucas, ndr) e Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti. Tu, Soleil e Davide, non me ne frega un c…o di nessun altro. Nemmeno di Jessica. C’è l’allenaza dall’inizio. Si, mi sta simpatica, ma tu, Davide e Sole. Punto!”.







Secca la risposta di Jessica: “Vuole giocare. Crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa”. E Barù? Da parte sua ha di nuovo evidenziato di non avere la benché minima idea di intrecciare una storia sentimentale con la principessa.



“Non c’è niente. Sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica. Bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò”.