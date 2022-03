Cosa è successo nella notte tra Barù e Jessica sotto la capanna creata per loro da Lulù? “Ci toccherà intervistare la sospettata e tutte le persone vicine a lei”: Soleil e Sophie decidono di prendere in mano la situazione e iniziano a mettere sotto torchio tutti i loro coinquilini con l’obbiettivo di carpire da loro quante più informazioni possibili sulla vicenda.

Le due inviate trovano un nuovo coinquilino da mettere in difficoltà con le loro scomode domande: Davide, uno dei migliori amici di Barù. “Ha notato qualcosa di diverso nel suo compagno di stanza al suo ritorno questa notte?” “Ho visto del rossetto ma io credo che sia tutta una tattica” risponde Davide, rivelando il suo punto di vista sulla misteriosa questione: “Credo che il mio amico sia stato intrappolato!”.

GF Vip, Barù e Jessica sotto la capanna: “Cosa è successo”

È finalmente il turno della diretta interessata: Jessica. “Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”, dice, raccontando cosa hanno fatto lei e Barù nascosti dalle coperte.





“Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricorso e non posso rispondere”. Ultimo ma non per importanza è proprio Barù. Il vip nega di essere stato lui a richiedere la costruzione della capanna: “C’è della disinformazione!”.

Prima di dormire..mi chiedo cm siamo finiti dall'hot dog,a lei che prende della crema in camera,alla capanna sotto la quale ci sono stati circa un'ora e trenta minuti(Dalle 4.45 alle 6.15/20)per poi andare a dormire alle 6.30h.Distrutta ma felice 😭😍 #Baru #JessVip #Jeru #GfVip pic.twitter.com/dCuGffZZBN March 6, 2022

Non nega, però, che tra lui e Jessica ci sia stato dell’avvicinamento fisico: “Ci sono state chiacchiere, i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento”. “La signorina Jessica era triste ieri, io la volevo rassicurare. Dirle che tutto andrà bene e che io le voglio molto bene e ci sono per lei” dice Barù. Sul loro possibile futuro insieme fuori dalla Casa, Barù ribatte: “Io non glielo posso dire, io sono un veggente ma certe cose non si sanno mai”.