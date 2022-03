Al Grande Fratello Vip è tempo di verdetti. Domani, lunedì 14 marzo, l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 in prima serata stabilirà chi si porterà a casa 100mila euro. Oltre a gloria e almeno qualche mese di fama. Per non parlare dei contratti tv e sponsorizzazioni varie che solitamente accompagnano chi vince, ma anche chi ha perduto ‘con onore’.

Tra le storie più delicate e meno appariscenti di questa sesta edizione c’è senz’altro quella tra Jessica Selassié e Barù, soprannome di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Ebbene, proprio nelle ultime ore il sommelier, food blogger e appassionato di cibi e vino ha fatto una dolorosa confessione alla donna che più di ogni altra ha saputo toccare le corde del suo cuore.

Barù ha raccontato a Jessica di essere stato vittima, sia durante l’infanzia che nell’adoloscenza, di bullismo. Un periodo brutto. Ma che lo stesso Barù ha definito così: “Come faccio a dire “brutto”, ero privilegiato avevo tutto, ed anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre, sono scemo, non mi sono mai potuto lamentare. Stavo bene. C’era altra gente che stava molto peggio di me, sì”.





La confidenza di Barù è proseguita ancora, tra momenti di commozione e desiderio di condivisione: “Riguarda la mia adolescenza ed anche infanzia, sì. Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che cazz* devo dire? Non lo so, non lo so. Boh… non mi sembra il caso”. Jessica Selassié, con la sua consueta calma, ha messo a suo agio il nobil uomo. Ma chissà se tutto ciò basterà per far decollare la loro storia. Intanto quello che sta facendo discutere non è tanto il contenuto della confessione, ma piuttosto quello che la regia del GF Vip ha deciso di fare.

Lui che torna da lei per continuare a parlare mi fa piangere fiumi #jerù pic.twitter.com/TYE46PxThW March 13, 2022

Proprio mentre Barù stava ammettendo a Jessica di essere stato vittima di bullismo la regia del GF Vip ha abbassato il volume e cambiato inquadratura. In tanti si sono chiesti perché. E comunque i due continuano ad appassionare con la loro storia. Voi che dite Jerù fans? Continueranno a vedersi anche fuori o no? E resteranno soltanto amici oppure il buon Barù si lascerà finalmente andare a quell’innegabile attrazione che prova per Jes?