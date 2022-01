“È lei che mi stuzzica”. Sorpresa al GF Vip, Barù e l’altra. L’abbraccio, la mano che scivola… Jessica non pervenuta

Grande Fratello Vip 6, Barù a cuore aperto con Giucas Casella. Il nipote di Costantino Della Gherardesca avrebbe rivelato la sua preferenza per una delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Un momento che ha certamente incuriosito molti telespettatori e che potrebbe anche promettere grandi colpi di scena.

Si tratta di Jessica Selassié? Nonostante le voci che corrono sul loro conto, pare proprio che Barù stia guardando ben oltre le aspettative dei fan. Infatti, parlando con il compagno di avventura e lontano da orecchie indiscrete, Barù avrebbe tirato in ballo un altro nome tra quelli delle concorrenti femminili rimaste in gioco.

Nonostante siano in molti a pensare che anche Delia Duran possa essere tra le papabili, Barù ha sorpreso tutti parlando proprio di Soleil Sorge, la bella influencer italo-americana al centro del gossip per la sua amicizia speciale con Alex Belli.





“Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente”, ha confessato Barù in giardino con Giucas Casella. Se dovesse realmente accadere un avvicinamento tra Barù e Soleil, di certo la principessa potrebbe non prenderla troppo bene.

E che tra i due gieffini possa nascere davvero qualcosa, non sarebbe una novità alla luce del recente abbraccio avvenuto quando i due si sono trovati seduti fianco a fianco sul divano. Insomma, nonostante quello che pensa Nathaly Caldonazzo, il fascino del nipote di Costantino Della Gherardesca sembra essere irresistibile.