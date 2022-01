“Io con un uomo”. Barù se lo lascia scappare. E al GF Vip arriva la confessione

Nella Casa del ‘GF Vip’ sta diventando sempre più importante la presenza di uno dei nuovi arrivati, Barù Gaetani. Nelle scorse ore ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione inaspettata, che ha decisamente sorpreso tutti. Parole comunque molto importanti e che hanno toccato un tema delicato. Quando il pubblico ha ascoltato le sue affermazioni, è ovviamente rimasto piacevolmente colpito e siamo certi che questo suo modo di pensare gli permetterà di ottenere maggiori consensi.

In precedenza Barù Gaetani era invece finito nell’occhio del ciclone per una bordata nei confronti di uno sponsor della trasmissione. Bevendo un cappuccino di quelli istantanei con Alessandro Basciano, ha dato il suo giudizio rivolgendosi alle telecamere: “Più corposo ma non ci siamo. Allora, il nostro responso di questo cappuccino istantaneo è che è una schifezza e non lo berremo mai più!”. Il pubblico, nemmeno a dirlo, è impazzito. Forse lo sponsor un po’ meno. E chissà se non sarà rimpoverato.

Parlando con Giacomo Urtis, Barù Gaetani ha anche confessato di avere interesse estetico nei confronti di due vippone: “Soleil Sorge e Lulù Selassié sono ben messe come fisico, quando twerkano”. Ma le sue parole più significative sono arrivate quando è stato tirato in ballo l’argomento legato alle esperienze omosessuali. Il concorrente del reality show di Alfonso Signorini non ha chiuso le porte in faccia a nessuno, anche se ha precisato che difficilmente potrebbe decidere di fare quella scelta.





Proseguendo il suo dialogo con il chirurgo dei vip, Barù Gaetani ha quindi esclamato: “Se ho avuto un flirt con un uomo? No, ma le possibilità non mi sono mancate. Ti dico comunque mai dire mai, nel senso non dico che non potrà mai accadere però non credo. Vengo da un ambiente super inclusivo: i miei amici, parenti e addirittura mia nonna sono davvero tutti gay friendly. Sono sempre stato circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto problemi, se fossi stato fidanzato con un uomo”.

E infine Barù Gaetani ha affermato, rivolgendosi sempre a Giacomo: “Se fossi propenso per gli uomini davvero avrei scelto te Giacomo, in questa casa del GF Vip”. Una bella dichiarazione nei confronti di Urtis, a testimonianza del fatto che tra i due si stia creando un bel legame. Ma l’interesse di Barù al momento è soprattutto verso il genere femminile, anche se in futuro tutto potrebbe ovviamente succedere.