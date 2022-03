“Ho chiuso”. GF Vip, Barù se n’è accorto nelle ultime ore: è guerra contro tutti

Lunedì prossimo calerà il sipario sull’edizione numero 6 del GF Vip. Un’edizione che potrebbe battere quella dei record dello scorso anno. A dirlo non sono solo i fan del programma ma anche i numeri degli ascolti. La settima puntata di Doc – Nelle tue mani 2, come da previsioni, ha conquistato in scioltezza gli ascolti della prima serata di giovedì 10 marzo 2022, intercettando 5.7 milioni di utenti (26% di share) ma rispetto a una settimana fa è in netto calo.



Si risolleva invece il GF Vip 6 che nella sfida contro Doc di sette giorni fa aveva fatto registrare un forte calo: ieri il reality di Canale Cinque ha avuto l’attenzione di 3.1 milioni di utenti, share al 20.5% (il 3 marzo 2.8 milioni di spettatori, 17.4%). Merito dei tanti colpi di scena. Da Manuel Bortuzzo, a Soleil Sorge a Alex Belli che nelle ore scorse è tornato a sparare a zero. Alla domanda provocatoria posta da Gaia Zorzi durante l’appuntamento con il Gf Vip Party, Belli ha dichiarato secco.

GF Vip, Barù attacca anche Davide Silvestri



“Il programma o lo decidi di fare da tappezzeria o altrimenti lo fai da colui che mette la faccia e mette in gioco le proprie emozioni e sentimenti, se questo è un errore allora sono contento di averlo fatto, questo sono io. La mia domanda è un’altra: è più importante arrivare in finale o aver tenuto banco per 45 puntate del GF Vip?”. Poi Alex non si è fermato.







Ed ha attaccato un altro personaggio di punta del GF Vip: Barù che trova un uomo dall’umorismo unico ma con una doppia faccia, capace di ingannare persone fragili a suo piacimento. Gli screzi tra i due non sono mancati neppure nei giorni scorsi con le accuse da parte dell’esperto di vino all’attore. Accuse di recitare una parte come, per altro, molti altri nella Casa fanno.



Nel corso della puntata di ieri infatti alla domanda di Alfonso Signorini su chi recita meglio all’interno del GF Vip Barù ha risposto evasivo: “Guarda non lo so, non so se è tutto un recitare o c’è gente vera, non capisco più nulla, di certo indichiamo a Davide dai che è il più bravo dai, ho i miei dubbi anche su di lui, scherzo. I sudicioni siamo tutti noi, anche io lo sono diventando”. Come dire, nessuno si salva.