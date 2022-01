Ancora rivelazioni bomba al ‘GF Vip’ e il pubblico non può davvero crederci. A fare una dichiarazione destinata a creare molte polemiche è stato Barù, il quale ha vuotato il sacco su ciò che sarebbe successo in bagno. L’igiene nella Casa più spiata d’Italia è stato l’argomento più dibattuto di questa edizione, infatti in tanti sono stati accusati di essere sporchi e comunque non in grado di tenere ordinate non solo le rispettive stanze, ma anche gli altri luoghi comuni come ad esempio il bagno.

Intanto, parlando di Barù, si è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality. Lui e Jessica Selassié però stanno un po’ facendo sognare tutti. Che non si tratti di semplice amicizia ormai se ne sono accorti tutti. Basta dare uno sguardo ai video che stanno girando su Twitter. Jessica Selassié si trova in camera a parlare con Gianluca Costantino e a un certo punto i due, ridendo e scherzando, si abbracciano. Niente di speciale, per carità, ma dall’altra parte della stanza c’è un Barù tutto ombroso che osserva la scena.

Adesso però è diventato virale un video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Il sorriso di Sole’, dedicata a Soleil Sorge. Barù stava infatti dialogando con lei e Sophie Codegoni, quando ha svelato una sorta di segreto. Il bagno del ‘GF Vip’ ha avuto seri problemi nei giorni scorsi e tutti e tre si stavamo soffermando su questa problematica. A sorpresa il gieffino ha rivelato quello che è venuto a sapere. Non ha fatto il nome preciso della concorrente, ma ha rivelato ciò che sarebbe stato trovato lì dentro.





Barù ha quindi esclamato davanti a Soleil e Sophie: “Il bidet ora è tappato con un tampax mi hanno detto, così mi hanno detto, qualcuno ci ha buttato un tampax”. Ma le due vippone sono rimaste stupefatte da questo racconto. Poi il coinquilino ha aggiunto: “Il GF Vip mi darà degli attrezzi per aggiustarlo”. Successivamente la Codegoni ha continuato, dicendo: “E tutte quelle cose nere che ci sono?”. Pronta la risposta della Sorge: “Sono i peli di Delia”. Una vicenda davvero surreale.

Nelle scorse ore Alessandro Basciano ha invece messo in guardia Gianluca Costantino. Quest’ultimo si è reso autore di una conversazione con Delia Duran senza l’ausilio del microfono, ma poi è andato oltre rivolgendosi così ad Alessandro Basciano: “Ma si può parlare in due in bagno?”. E Basciano ha subito risposto: “No, non si può in due. Se ti vedono in due in bagno, ti squalificano”.