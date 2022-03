“Sono due…”. GF Vip, arrivano parole pesanti su Lulù e Jessica Selassié: “Roba grottesca”

Il Grande Fratello Vip, ovvero il ‘generatore di polemiche per eccellenza’, fa ancora discutere. Stavolta a fare rumore sono state le parole di un personaggio famoso che di certo non passeranno inosservate. Diciamo subito che si tratta di una donna. Ma, per dirla tutta, non è una donna qualunque. Lei in vita è stata tante cose. Scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio tv, attrice e conduttrice radio.

Cosa ha detto? Beh, sentite qua: ““Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un carrozzone di personaggi grotteschi come questo non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa”. Boom! Niente male come commento. Prima di svelarvi l’autrice di questa recensione vi facciamo una domanda: siete d’accordo?

Anche dentro la Casa del GF Vip, giunto quest’anno alla sesta edizione, l’8 marzo è stata la festa della donna. E c’è stata una bella sorpresa per Lulù, Delia, Davide e tutti gli altri. Un drone ha sorvolato il loft di Cinecittà e secondo una delle ipotesi più gettonata sarebbe stato inviato da Alex Belli per riconquistare la modella venezuelana. Delia Duran ha esclamato: “Grazie amore, ti amo”. E Sophie Codegoni ha commentato: “È sempre presente, è incredibile. L’ha riconquistata”.





Ora, lasciando sullo sfondo il ben noto triangolo delle Bermud… eh, pardon, triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia e Soleil, vi sveliamo il nome della vip che ha stroncato il reality di Alfonso Signorini. Si tratta di Barbara Alberti. Già, proprio colei che, un paio di anni fa, fece outing confessando di aver amato una donna… Oggi Barbara, in un’intervista a Chi, dichiara: “Dalle sorelle Selassiè, che come stemma nobiliare scelgono il grande eroe d’Etiopia, a Vera Miales, che per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella Casa in abito da sposa. Le Selassié ripetono sempre di essere principesse. È come se io ripetessi di continuo di essere la nipote di Garibaldi, tuttavia trovo straordinaria la loro sfacciataggine imperiale”.

Barbara Alberti, che è stata una concorrente al GF Vip 4, prosegue: “Alex Belli e la sua compagna (Delia Duran, ndr) potrebbero essere d’accordo nella messinscena di questo palinsesto che ci stanno rifilando da mesi, ma a chi importa davvero saperlo? Se ogni cosa venisse rivelata decadrebbe l’intrattenimento”. Beh, almeno su questo, ha ragione da vendere. Non pensate?